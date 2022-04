Alianza Lima sigue enfocado en seguir sumando de a tres en cada partido del torneo local: el próximo reto es Cantolao. El último triunfo fue ante Universitario de Deportes, duelo que dejó grandes alegrías a cada uno de los jugadores. Uno de ellos fue Édgar Benítez, quien no dudó en afirmar que fue una de sus mejores actuaciones.

“Siento que este fue uno de los mejores partidos que he jugado en Alianza Lima, me sentí muy bien jugando en una posición que conozco y me pone muy contento el triunfo que conseguimos”, indicó el mediocampista a Willax Deportes. Asimismo, se refirió a lo que significa ganar un clásico.

En ese sentido, manifestó que “es muy lindo ganarle al clásico rival en su estadio, sobre todo, fue importante la contundencia que tuvimos de mitad de cancha hacia arriba, fuimos rápidos y eso ayudó mucho para manejar el partido”.

Hubo un jugador que destacó, no solo por su buen performance, también por su doblete. Al respecto, Benítez sostuvo que “Jairo Concha es un jugador que tiene mucha calidad. Por su juventud, tiene mucho por aprender y equivocarse, es un chico que quiere aprender y eso lo ayuda mucho a seguir creciendo y tiene un respaldo importante del plantel”.

Otro punto que el ‘Pájaro’ destacó fue el gesto que tuvo Josepmir Ballón con Piero Quispe, al término del partido del domingo. “El detalle de Ballón fue extraordinario, por algo es nuestro capitán y a un chico como Quispe lo motiva mucho el mensaje de un jugador de experiencia”, reflexionó.

Alianza Lima tiene una agenda dura para los próximos días. Este fin de semana enfrentará a Cantolao, por la fecha 11 del Apertura. Tras ello, chocará el miércoles 27 de abril ante Fortaleza en Brasil, por la tercera jornada del grupo F de la Copa Libertadores 2022. El club blanquiazul espera romper una mala racha de 25 encuentros sin ganar en la competición internacional.





