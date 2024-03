Una de las personas que los hinchas de Alianza Lima recuerdan con mucho cariño y respeto es Carlos Bustos. El estratega argentino llegó en un momento crítico para el cuadro blanquiazul, en un año que arrancó con la incertidumbre de si jugarían o no en la Liga 2. Afortunadamente para la institución, ese 2021 tendrían su revancha en Primera, logrando no solo recuperar la esencia del juego victoriano, también ratificando su jerarquía al coronarse campeones de la Liga 1 aquel año. Hoy, el DT volverá al estadio Alejandro Villanueva, esta vez como visitante con Blooming, para un amistoso que le traerá muchos recuerdos, cuando pise el gramado del recinto deportivo.

Así lo dio a conocer el entrenador del cuadro boliviano, en diálogo con Depor, donde comentó sobre sus expectativas del amistoso antes los íntimos. “Esperando a la fiesta que significa siempre estar en Matute, luego de un tiempo. Estamos con alegría por poder participar en este evento, organizado por la gente de Alianza Lima y que tuvimos el placer de que nos inviten”, dijo en primera instancia Bustos.

No obstante, fue imposible traer a colación su paso por La Victoria y lo que significó. “Siempre es un gusto recordar el paso que tuvimos por Alianza. Fue en un momento difícil y complicado cuando nos tocó llegar, pero afortunadamente pasamos grandes vivencias, tuvimos logros importantes y siempre es una alegría poder disfrutar de un partido en Matute”, admitió.

Eso sí, también contó que está pendiente de los resultados que tiene el equipo íntimo, el cual ahora mismo no pasa por su mejor etapa. “No he visto a profundidad los partidos del torneo peruano, aunque sigo al equipo. Es un momento nuevo, con un plantel nuevo y que seguramente necesitará tiempo para hallar su mejor potencial, así que esperemos que vaya creciendo”, opinó.

Carlos Bustos habló en la previa del Alianza Lima vs. Blooming. (Video: José Varela / Depor)

Precisamente, este amistoso con Blooming se da dos semanas antes del debut de Alianza Lima en la Copa Libertadores, donde se ubica en el Grupo A, junto a Fluminense, Cerro Porteño y Colo Colo. “La Libertadores siempre es un evento importante, donde Alianza siempre busca tratar de posicionarse, hacer su juego. Espero sea una gran campaña para el equipo”, señaló Bustos.

Sobre Alejandro Restrepo, el DT comentó que “no he tenido la oportunidad de conocerlo personalmente. Sé bien de sus trabajos. Espero que tenga un buen proceso con Alianza, ya que siempre está el deseo de que al club le vaya bien, más allá de las personas que pasen”.

Finalmente, expresó su deseo porque el duelo entre sus dirigidos y los blanquiazules sean del gusto de los espectadores. “Espero que sea un gran partido. Nosotros venimos con un equipo conformado en gran parte de juveniles, también con jugadores que han estado en selección y otros dela Sub-20, así que esperamos hacer un buen partido y ojalá que la gente lo pueda disfrutar”, concluyó.

¿En qué canal ver Alianza Lima vs. Blooming?

El partido entre Alianza Lima vs. Blooming se disputará en el Estadio Alejandro Villanueva y será transmitido para todo el Perú por la señal exclusiva de ZAPPING, además de su versión de streaming a través de Zapping.com. Recuerda que también podrás vivir el minuto a minuto de este encuentro por la web de Depor.

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs. Blooming?

El partido entre Alianza Lima vs. Blooming está programado para este miércoles 20 de marzo desde las 7:00 p.m. según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile y Brasil el duelo comenzará a las 9:00 p.m., en Venezuela y Bolivia a las 8:00 p.m., en México a las 6:00 p.m., mientras que en España a las 1:00 a.m.





