Tras conocerse la lista de convocados, la Selección Peruana arrancó su nueva era al mando de Jorge Fossati, una en la que se espera retomar el protagonismo que alguna vez tuvo el combinado blanquirrojo a nivel internacional. Precisamente, este viernes 22 de marzo se dará el primer partido de la bicolor con el DT uruguayo frente a Nicaragua, donde se espera ver un adelanto de la esencia que está imprimiendo el estratega en los seleccionados, un hecho que -para Jean Ferrari- se irá evidenciando paso a paso.

Así lo dio a conocer en una entrevista con GOLPERU, donde manifestó que, desde su conocimiento que tiene del entrenador por su paso por Universitario de Deportes, le dará un giro al equipo de todos y sabrá encaminar a los jugadores hacia los objetivos que se avecinan, no solo en las Eliminatorias 2023 -certamen en el que nos ubicados en el puesto 9 de la tabla de posiciones de CONMEBOL-, también en la Copa América.

“Jorge Fossati le va dar más cosas a la selección que Ricardo Gareca. Hay que recordar que nuestra selección está en el penúltimo puesto y, conociendo a Fossati, irá paso a paso y lo primero que va a hacer es sacar al equipo del lugar en el que está de la tabla e ir escalando, paso a paso, y de allí no va a tener techo”, señaló al medio televisivo.

Asimismo, pidió a la hinchada del combinado nacional que no deje de alentar y apoyar, pues el DT sabrá encaminar a la selección. “Confiemos en lo que va a hacer Jorge, confiemos en su capacidad, en este proceso. Ya van a ver lo que trabaja Jorge, lo que transmite él”, expresó Ferrari en el programa ‘Código Fútbol’.

Equipo completo

Desde este lunes, uno a uno fueron llegando los jugadores que faltaban en la Selección Peruana, para que esta esté completa y así se pueda trabajar la estrategia que vino planeando Fossati, antes de anunciar su lista de convocados. El DT uruguayo, como lo dijo en conferencia de prensa, apostará de primera mano por ir con un sistema de 3-5-2, el cual aplicó con la ‘U’, durante la temporada pasada, y que se ha convertido en su sello característico.

Si bien no se tienen luces aún de un once ensayado por el técnico ‘charrúa’, lo que sí está claro es que tiene la intención de probar un esquema con un grupo de jugadores frente a Nicaragua y con otro grupo (posiblemente el mismo u otro esquema de juego) frente a República Dominicana, aunque no en su totalidad. El objetivo sería poder ver a más variantes para el esquema elegido.

¿Qué se le viene a la Selección Peruana?

Luego de que el lunes 11 de marzo se conociera la lista de convocados por Jorge Fossati, la Selección Peruana arrancó con su segunda semana de entrenamientos en la Videna pensando en los amistosos frente a Nicaragua y República Dominicana, pactados para este viernes 22 y martes 26, respectivamente. El primero de ellos se disputará en el Estadio Alejandro Villanueva, mientras que el segundo en el Monumental; ambos desde las 8:30 p.m. y con la transmisión de América TV y Movistar Deportes.

Hay que tomar en cuenta que la ‘Blanquirroja’ también tendrá dos duelos de preparación más en junio, los cuales se desarrollarían en Estados Unidos, previo a su participación en la Copa América 2024. Si bien los rivales para dichos amistosos aún no se conoce, de los que sí se tiene conocimiento son los que enfrentará en el certamen continental, que se jugará del 20 de junio hasta el 14 de julio. El seleccionado nacional quedó ubicado en el Grupo A junto a Argentina, Chile y el quinto representantes de la Concacaf, que saldrá del ganador del encuentro entre Canadá y Trinidad y Tobago.





