Alianza Lima salió ileso de su primer duelo en la temporada contra Cusco FC. Carlos Bustos se mostró conforme, aunque no negó en conferencia de prensa que sí hubieron cosas por corregir y que se trabajando en la semana para estar al 100% para su siguiente duelo.

Sin embargo, hubo un detalle que a muchos no les quedó claro en el debut íntimo. Para el primer penal a favor de los victorianos, el estratega argentino pidió que el encargado de patear fuera Edhu Oliva; no obstante, la voluntad de José Manzaneda se impuso y fue él quien terminó colocando el 1-1 a los 31′.

Al respecto, sostuvo que “es algo que tocamos en la semana, pero es una cuestión de comunicación. En primer lugar parte de nuestra parte como comando técnico dejar mejor establecida esa situación, que sí estaba antes del partido. Después es una cuestión de lo que creamos con más confianza para el momento pero hay determinaciones que tenemos que cumplir”.

De quien sí se esperó gol, aunque no se dio fue Sebastián Gonzáles. El atacante estuvo presente en el cotejo, pero no se le pudo abrir el arco. “Creo que jugó un gran partido, con mucho sacrificio, llegó al lugar donde queremos nosotros que un centro delantero termine. No tuvo la fortuna de anotar, pero estuvo en el lugar correcto y seguro con el correr de los partidos tendrá nuevas oportunidades. Es un joven que trabaja muy bien”.

Sobre la incorporación de Ángelo Campos y la actuación de Steven Rivadeneyra, no dudó en otorgarles su respaldo. “Steven tuvo un partido tranquilo, cumplió muy bien. Ángelo ya ha trabajado con nosotros, ha estado en la institución y ha llegado muy bien, estamos contentos con su incorporación”, puntualizó.

Alianza Lima tendrá su próximo partido ante Deportivo Municipal, este martes 6 de abril desde las 3:30 p.m. en el estadio Alberto Gallardo. El cotejo podrá ser visto desde la señal de GOLPERU y también vía streaming por Movistar Playe. Todos los detalles e incidencias las encontrarás en Depor.com.





