Una vez que terminó el Torneo Clausura 2023, quedó definido que Alianza Lima y Universitario de Deportes jugarán las finales de la Liga 1 Betsson. Los blanquiazules van por el tricampeonato; mientras que los merengues buscan cortar una sequía de nueve años sin títulos. Carlos Gómez, juvenil del equipo íntimo que está a préstamo en Cruzeiro de Brasil, se pronunció sobre los clásicos que se avecinan y resaltó que, si bien la ‘U’ está viviendo un buen momento, el conjunto dirigido por Mauricio Larriera está muy concentrado en ganar el campeonato.

El lateral derecho, quien ganó la Copa de Brasil sub 20 y el Campeonato Mineiro sub 20 con el cuadro de Belo Horizonte en solo una semana, está de vacaciones y viajó hacia el Perú para entrenar con la sub 20 de Alianza Lima. Luego de un entrenamiento, en una entrevista con Depor, se pronunció sobre la final por el título nacional.

“Sabemos que la ‘U’ es un rival muy fuerte, y más en un clásico, pero sabemos que el grupo está muy enfocado en el campeonato y saldrá por el triunfo”, dijo sobre el duelo ante el cuadro dirigido por Jorge Fossati. Es importante mencionar que el futbolista de 18 años tuvo la oportunidad de disputar clásicos, pero a nivel de menores.

Al ser consultado sobre la definición del título en el estadio Alejandro Villanueva, Gómez dijo lo siguiente: “Qué lindo será cerrar aquí, en casa. La gente está muy comprometida con el equipo. Y nada, al hincha blanquiazul, que aliente siempre en las buenas y en las malas. Arriba Alianza hasta la muerte”.

Cabe destacar que Carlos está a préstamo hasta mediados de 2024. Respecto a su decisión de seguir en el extranjero o volver a Lima, comentó que quiere seguir ganando experiencia en el fútbol competitivo de Brasil. “Espero debutar allá si Dios quiere, pero igual no cierro las puertas a estar en Alianza”, señaló.

Finalmente, habló sobre la posibilidad de debutar pronto en Primera División y le dejó un mensaje a los jóvenes que quieren dedicarse al fútbol profesional. “Todavía no he tenido la posibilidad de debutar, pero espero hacerlo pronto, sea aquí o allá. Estoy trabajando para lograrlo. A los chicos, decirles que trabajen y se enfoquen en ello. Como dice el refrán, todo sacrificio tiene su recompensa”, concluyó.





¿Cuándo serán las finales de la Liga 1 Betsson 2023?

Tras el desarrollo de la jornada 19 del Torneo Clausura 2023, se definió todo y ya tenemos rivales para la gran final. Alianza Lima, ganador del Apertura y primero del acumulado, enfrentará a Universitario de Deportes, que se llevó el segundo certamen de la temporada y fue escolta de los blanquiazules en la tabla. La final de ida se jugará el próximo sábado 4 de noviembre en el Monumental y la vuelta será el miércoles 8 del mismo mes en el estadio Alejandro Villanueva.





