Carlos Grados es uno de los jugadores más importantes de César Vallejo. El arquero formado en Sporting Cristal se ha consolidado bajo los tres postes de los ‘Poetas’ y es uno de los líderes del plantel que hoy dirige el uruguayo Sebastián Abreu. Justamente, Grados charló con Depor sobre el duelo que debería jugar este sábado contra Alianza Lima, en el Estadio Alejandro Villanueva.

Grados, como todo el plantel trujillano, está preparado para saltar al gramado, pero todo es incierto y es crítico con la situación que atraviesa el fútbol peruano, específicamente por los derechos de televisión. Eso sí, tiene bien estudiado al rival de turno, a los blanquiazules, sobre todo a sus delanteros. Esto nos contó el futbolista de 27 años.

¿Imagino que siguen enfocados en el encuentro del sábado en Matute?

Sí, claro hasta donde sabemos nosotros se va a jugar de todas maneras. Ya escapa de nuestras manos si se da o no.

Viste lo que pasó con el Binacional vs Sporting Cristal, además del Melgar vs. Sport Boys. Más allá de las decisiones de las autoridades, se tira al tacho todo lo planificado por el equipo...

Sí, claro pero no viene de esta fecha sino desde que hemos estado en pretemporada. Casi todos hicimos dos meses de pretemporada porque seguían aplazando el torneo, aplazaron la primera fecha, la segunda y comenzamos en la tercera y creo que estamos volviendo a lo mismo. No solo afecta a los televidentes, a los que trabajamos para el fútbol, sino también a los clubes porque no hay ingresos, no hay hinchas que vayan a los estadios, quieras o no afecta al fútbol peruano

El futbolista peruano hoy vive con la incertidumbre de no saber lo que va a pasar...

Al igual que mis colegas, todo el mundo se prepara para jugar el fin de semana, pero escapa de nuestras manos lo que está pasando es muy vergonzoso.

Alianza viene de ganar el clásico, pero Vallejo es un equipo que siempre complica a los grandes...

Alianza viene bien, pero nosotros también venimos muy bien, estamos en la punta y queremos seguir ahí para llegar de la mejor manera a la Copa Sudamericana. Si bien es cierto, Alianza tiene jugadores de mucha jerarquía, pero nosotros somos un grupo que ya a lo largo de estos años hemos demostrado que hemos sacado lo mejor de nosotros y esta no va a ser la excepción.

Tu como arquero seguro has analizado y visto vídeos de los delanteros de Alianza Lima

Quien no conoce a los delanteros de los clubes populares, sabemos que está Sabbag, Barcos, Costa, Reyna, por nombrar a algunos y sabemos la jerarquía que tienen, pero también ellos saben los buenos defensas que tenemos en Vallejo.

A Barcos ya lo conocían, pero ahora Alianza Lima tiene Sabbag y seguro lo están analizando...

Igual ya habíamos visto algunos videos de Alianza, de cómo jugaba, los amistosos que tuvo en Colombia y el partido que no transmitieron ante Boys, pero sí va a ser un lindo encuentro. Estoy seguro de que Alianza no puede perder en casa, pero nosotros queremos seguir en la punta y sacar a un equipo grande de la carrera porque ya serían dos partidos perdidos para ellos.

Vallejo es un equipo con una mixtura de jugadores importantes...

Siempre nos ha caracterizado por tener un buen grupo, a la hora de la hora siempre habíamos sido solo animadores del torneo, este año queremos ser protagonistas y poder campeonar el Apertura o el Clausura. Esa es la consigna de la mano del profesor Abreu

Hablando del ‘Loco’ Sebastián Abreu, ¿cómo es trabajar con él?

Quien no lo conoce en su faceta de futbolista, la verdad que como técnico es todo lo contrario a como es su apodo, el ‘Loco’, es una persona que transmite mucha calma, que trata de corregir los errores que podemos tener y obviamente ver por dónde podemos aprovechar en atacar

Él fue delantero y tú eres arquero. ¿Te ha dado algún consejo?

Más que señalar trato de aprender mucho de él lo que puede decir a los delanteros, medios y defensas porque ha sido un jugador que ha estado en todos los lugares del mundo. Lo que me dice a mí es que trate de esperar hasta el último en los penales para que no me la pinchen como el hizo en el mundial. Es un profe que la verdad no tiene nada de su apodo, es una persona muy calma a la hora de dirigir y llegar al jugador.

