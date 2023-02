Luego de la complicada derrota en Paraguay frente a Nacional de Asunción (2-0), Sporting Cristal deberá enfocarse momentáneamente en el Torneo Apertura para luego recién pensar en remontar la llave y seguir su camino en la Copa Libertadores. Este viernes enfrentará a Deportivo Binacional en Cusco y Tiago Nunes, director técnico de los rimenses, habló en conferencia de prensa para explicar algunos temas puntuales: la ausencia de Martín Távara, la suplencia de algunos extranjeros y el estado físico de Yoshimar Yotún, entre otras cosas.

Como se recuerda, Távara no fue convocado para el partido ante Melgar y generó algunas interrogantes, pues sí había jugado ante Carlos A. Mannucci en la fecha 4. Estas dudas aumentaron cuando el volante ‘celeste’ no fue considerado por Nunes para el duelo por la Fase 2 de la Copa Libertadores. No obstante, la explicación fue que no estaba habilitado para viajar.

“En el partido contra Melgar, sí fue una decisión técnica, ya que tenemos una limitación de veinte jugadores para la plantilla. Optamos por llevar a tres delanteros, Brenner, Ávila y Ugarriza, y ahí dejé afuera a Martín (Távara). Para el partido en Asunción no fue una decisión deportiva, yo fui comunicado unos días antes que Martín no estaba disponible para viajar. La directiva es la que tiene la voz para explicar este tema, pero no fue deportiva (la decisión)”, reveló el estratega brasileño.

Por otro lado, sorprendió a todos que Brenner Marlos y Washington Corozo fueran suplentes ante Nacional. Al respecto, el exdirector técnico de Athletico Paranaense explicó que tiene una evaluación diferente para considerar a un futbolista como titular. Y es que, según su óptica, quienes arrancaron en Asunción estaban por encima de los jugadores en mención.

“Desde diciembre hasta acá, hemos tenido diez partidos de práctica. Durante los diez partidos, los hemos ganado todos. Durante ese periodo repetí muchas veces que yo necesitaba conocer a los jugadores durante una competencia oficial. Por todo lo que hemos preparado, por lo que yo he observado en los dos partidos oficiales que tuvimos contra Mannucci y Melgar, decidí comenzar (ante Nacional de Asunción) con otros jugadores”, acotó.

Tiago Nunes habló en conferencia de prensa tras la derrota de Sporting Cristal. (Video: Irene Carranza / Depor)

El estado de Yotún, la derrota en Asunción y la titularidad de Pretell

Uno de los dolores de cabeza tras la caída en el estadio Defensores del Chaco fue la lesión de Yoshimar Yotún. El volante de 32 años no pudo completar el partido y fue sustituido por Adrián Ascues a los 33 minutos del primer tiempo. Tiago Nunes considera que, por los visto en el entrenamiento de hoy, ‘Yoshi’ ya estará disponible para la vuelta en el estadio Nacional.

“Yotún tiene una contractura, lo estamos evaluando día a día. Hoy no tuvo dolor. Había hecho un partido de altísima intensidad contra Melgar y contra Nacional tuvo ese problema de salir en la primera parte. Está evolucionando bien, no va a estar disponible para mañana contra Binacional; si mantiene ese nivel de evolución, va a estar disponible para el partido del martes contra Nacional”, agregó.

Respecto a la derrota, el entrenador de 43 años consideró que el marcador fue excesivo por la cantidad de ocasiones de gol que tuvo Sporting Cristal: “Fue demasiado el 2-0. Los dos equipos generaron chances de gol parecidas. Nosotros generamos tres chances de gol, ellos también, los dos goles y una situación más. La mayor parte del partido defendimos bien la pelota para, y nos tocó sufrir dos goles muy puntuales”.

Yoshimar Yotún ya estará disponible para jugar ante Nacional de Asunción en Lima. (Foto: GEC)

Finalmente, Nunes fue consultado sobre la sorpresiva titularidad de Jesús Pretell, un jugador que en los anteriores procesos no contó muchos minutos en el Rímac, pero que en este 2023 está siendo muy frecuente en el centro del campo. El brasileño fue contundente y elogió las virtudes que ha encontrado en el mediocampista.

“Yo veo un equipo de fútbol no solo por la parte técnica. El gran reto de un entrenador es que un jugador tenga características complementarias. Pretell es un jugador que técnicamente le falta algunas cosas, tiene potencial de evolucionar, pero defensivamente crea una estabilidad para que otros jugadores tengan más libertades para salir. Si yo tuviera que ir a la guerra, yo elegiría a Pretell para estar a mi lado. Una misión dada, es una misión que cumple. Tiene un corazón gigante, juega para el equipo y aporta esa capacidad de competencia que trae tranquilidad para otros jugadores”, puntualizó.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.