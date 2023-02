Cuando parecía que el Torneo Apertura 2023 comenzaba a desarrollarse con relativa normalidad, este jueves se originó un nuevo revés a puertas de disputarse la sexta jornada: la Federación Peruana de Fútbol (FPF) decidió suspender el partido entre Deportivo Binacional y Sporting Cristal, considerando que no existen las garantías suficientes para que sea transmitido. De esta manera, la Liga 1 vuelve a sufrir las consecuencias del conflicto por los derechos televisivos.

Sucede que, según el comunicado emitido por la FPF a través de sus redes sociales, el elenco de Juliaca remitió una carta en la que señalaban que no iban a permitir el ingreso de las cámaras de ‘1190 Sports’ al estadio Inca Garcilaso de la Vega, considerando que no tienen un vínculo contractual con ellos. Ante esto, el máximo ente rector del fútbol peruano optó por reprogramar el encuentro frente a los rimenses.

“El día 22 de febrero del presente, el Club Binacional FC remitió una carta a la FPF en la que, además de expresar una serie de afirmaciones inexactas y ofensivas, informó su intención de transgredir la normativa de la FPF y no permitir la transmisión del encuentro contra Sporting Cristal, programado para el 24 de febrero, a cargo de Liga1 Max, señal acreditada por la FPF”, comienza el comunicado.

“En ese sentido, de acuerdo con la reglamentación vigente, se tomó la decisión de reprogramar este partido de la Fecha 6, al no contar con las garantías necesarias para que se realice sin altercados de ningún tipo y sin que se ponga en riesgo la integridad de las personas asistentes, incluyendo al personal del broadcaster autorizado por la FPF, a los oficiales delegados del partido y al equipo arbitral, como es propio de un evento deportivo en donde debe primar la legalidad y el ‘fair play’ en todos sus niveles. La nueva fecha y horario del encuentro serán comunicados durante los próximos días”, añaden.

Tal como lo han anunciado en reiteradas ocasiones, la FPF no cederá su brazo a tocar y no reconocerá ningún acuerdo o contrato –con el Consorcio Fútbol Perú– que se haya llevado a cabo después de octubre del 2019, fecha en la que fueron aprobados los estatutos vigentes. De esta manera, por ahora, Deportivo Binacional no podrá transmitir sus partidos de local.

“La FPF enfatiza que se conduce en todo momento acorde a la legalidad y a la buena fe; con base en ello, tiene a bien instar al Club Binacional, y al resto de clubes participantes de la Liga1 Betsson 2023, a que cumplan íntegramente con el Reglamento de dicha competición. En caso contrario, la FPF actuará en estricto cumplimiento del estatuto y las normas deportivas nacionales e internacionales, aplicando las sanciones que se considere pertinentes”, cierra la FPF.

Comunicado de la Federación Peruana de Fútbol sobre el partido entre Binacional y Sporting Cristal. (Imagen: FPF)

Alianza Lima y un panorama similar

Tras este contundente comunicado de la FPF, surgen las dudas de lo que sucederá el sábado previo al partido entre Alianza Lima y la Universidad César Vallejo. Como se sabe, los de La Victoria se mantienen firmes en su decisión de no permitir el ingreso de las cámaras de ‘1190 Sports’. Debido a que el panorama es similar a lo que acaba de suceder con el encuentro entre Binacional y Sporting Cristal, el compromiso en el estadio Alejandro Villanueva entró en una interrogante -por ahora- sin respuesta.





