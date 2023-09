En un partido durísimo, Alianza Lima no pudo ganar en el estadio Alejandro Villanueva y cedió un empate (0-0) que le da vida a Melgar para que siga soñando con ganar el Torneo Clausura 2023. Luego del dramático desenlace, Carlos Zambrano conversó con Liga 1 MAX y analizó el rendimiento que tuvieron frente al ‘Dominó’, donde estuvieron cerca de perder el invicto jugando en casa por la Liga 1 Betsson.

El ‘Kaiser’, protagonista en la última acción de Beto da Silva que casi termina en el 0-1 a favor de los dirigidos por Mariano Soso, consideró que enfrente estuvo un rival muy duro que por varios momentos del compromiso les generó muchos problemas. Asimismo, lamentó que hayan dejado pasar esta oportunidad de sumar tres puntos con el apoyo de su hinchada.

“Sabíamos que iba a ser duro, Melgar viene haciendo las cosas muy bien. Lamentablemente en el primer tiempo no tuvimos efectividad, nos costó. Bueno, ahora a levantar la cabeza, dejar de lado este partido. Se nos complica, era ganar o ganar. Así es el fútbol, los merecimientos no valen a veces”, sostuvo el zaguero ‘blanquiazul’.

Por otro lado, el ‘León’ también fue consultado sobre la posibilidad de estar en la convocatoria de Juan Reynoso, para los partidos de la Selección Peruana por la fecha doble de octubre de las Eliminatorias 2026 –no fue llamado en septiembre por estar cumpliendo su proceso de recuperación tras una lesión–. Recordemos que enfrentaremos a Chile y Argentina, el 12 y 17 del próximo mes, respectivamente.

“Todos los jugadores siempre sueñan con estar. Al que le toque estar, de mi parte, que a la selección le vaya bien. Si me toca o no me toca, yo voy a estar orgulloso de ser peruano. Lo importante es que la selección gane, esté quien esté”, sostuvo el futbolista de 34 años.

Finalmente, Carlos Zambrano se refirió a cómo podrían darse los duelos frente a la ‘Roja’ y la ‘Albiceleste’. “Son partidos duros, en Chile siempre es duro. Después contra el campeón del mundo, Argentina. Tenemos que comenzar a sumar si queremos seguir soñando”, puntualizó.

¿Cuándo volverá a jugar Alianza Lima?

Luego de este empate sin goles con Melgar, Alianza Lima volverá a jugar la próxima semana cuando visita a Deportivo Binacional por la fecha 17 del Torneo Clausura 2023 de la Liga 1 Betsson. Dicho compromiso está programado para el martes 3 de octubre desde las 8:30 p.m., se disputará en el estadio Guillermo Briceño Rosamedina y será transmitido en exclusiva por la señal de Liga 1 MAX.

Los ‘blanquiazules’ continúan soñando con ganar el tricampeonato y están obligados a dar el golpe en Juliaca, esperando que los otros clubes que están en la lucha caigan en sus respectivos partidos. La última vez que ambos cuadros se vieron las caras fue por el Apertura, con un abultado triunfo para los ‘Íntimos’ por 6-1. Jesús Castillo, Hernán Barcos (2), Bryan Reyna, Edson Aubert (EP) y Pablo Lavandeira anotaron para el equipo que por aquel entonces era dirigido por Guillermo Salas.





