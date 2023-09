El último miércoles, Paolo Guerrero fue la gran figura del encuentro entre Liga de Quito vs. Defensa y Justicia, por la semifinal de ida de la Copa Sudamericana 2023. Y es que el ‘Depredador’ brilló con un gran nivel, anotando un doblete para el triunfo del ‘Rey de Copas’ ante los ‘Halcones’. Tras ello, el histórico goleador de la Selección Peruana se mostró contento y aprovechó para destacar el nivel de sus compañeros. Asimismo, se refirió a su presente y agradeció el cariño que le brindan los hinchas del conjunto ecuatoriano.

“Feliz por haber marcado los dos goles, pero lo que me llena de felicidad es el triunfo, la entrega, sacrificio y dedicación que tiene este grupo para asumir estos partidos decisivos”, fueron las primeras palabras del ariete nacional en una entrevista con el medio oficial del club.

Del mismo modo, Paolo Guerrero dio detalles de la charla que tuvo con sus compañeros previo a iniciar el encuentro ante Defensa y Justicia. “Creo que los momentos en los que se tiene que hablar, antes de entrar al campo, mi recomendación fue que aprovechemos el momento. Son partidos decisivos, estar concentrados los 90 minutos”, señaló.

“No podemos cometer errores que nos cuesten después los partidos y que aprovechemos y vivamos este momento porque uno no sabe lo que puede pasar el día de mañana”, agregó.

Sobre su presente futbolístico

El ‘Depredador’ también reconoció que anotar ante Defensa y Justicia le devolvió la confianza. Eso sí, a estas alturas de su carrera, el atacante peruano reconoció que prioriza otras cosas, especialmente a nivel colectivo. Y es que el objetivo del capitán de la ‘Bicolor’ es sumar victorias y así poder cumplir con lo trazado a inicios de campaña.

“Es importante para un 9 marcar goles, te llena de confianza, de motivación. Hoy por hoy, con 39 años, más me interesa que el equipo gane. He hecho goles en todos los equipos que he pasado y ahora estoy muy feliz de estar en Liga, en un club tan hermoso. Me enorgullece y me satisface muchísimo”, aseveró.

Finalmente, Guerrero se refirió a la promesa que le hizo a los hinchas de Liga de Quito durante su presentación y aseguró que dará lo mejor de sí en el terreno de juego. “Desde el momento que vine era traerle triunfos a la hinchada. Dije que no prometo goles, lo único que puedo prometer es sacrificio dentro del campo para darles la alegría a los hinchas que quieren ver a su equipo ganar”, sentenció.

¿Cuándo vuelve a jugar Liga de Quito?

Luego del encuentro ante Defensa y Justicia, Liga de Quito deberá enfocarse en su próximo reto. Si bien en un principio se tenía programado el cotejo ante la Universidad Católica, por la LigaPro de Ecuador, este terminó posponiéndose, por lo que el ‘Rey de Copas’ volverá a la acción nuevamente ante los ‘Halcones’.

El cotejo ante la escuadra argentina se llevará a cabo el miércoles 4 de octubre desde las 5:00 de la tarde (hora peruana). En esta ocasión, el equipo dirigido por Santiago Jácome jugarán en condición de visita, en el Estadio Ciudad de Lanús.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO