En 2023, Alianza Lima removió el mercado de pases y dos nombres en especial llamaron la atención del hincha blanquiazul: Christian Cueva y Carlos Zambrano. Sin embargo, la ilusión se fue desvaneciendo rápidamente por el rendimiento del equipo, la Copa Libertadores pasó sin pena ni gloria y ‘Aladino’, en especial, salió por la puerta de atrás de Matute. Un estadio que volverá a pisar este viernes 2 de mayo, ahora con la camiseta de Cienciano, y en un dulce momento, luego de marcarle un doblete a Sport Huancayo.

Cueva se volverá a reencontrar con varios de sus excompañeros, y el ‘Káiser’ Zambrano habló de lo que puede significar ese partido y el momento que vive su amigo, con quien además compartió muchos años en la selección peruana. “Acabo de ver las noticias (por el doblete), feliz por el ‘Cholo’ (Cueva). Es un jugador que no lo podemos perder todavía, sabemos lo que nos puede dar”, apuntó en L1 Radio.

Eso sí, al referirse al compromiso de este viernes en Matute, fue tajante por si habrá algún cruce dentro del campo con el mundialista en Rusia 2018. “Al final la amistad queda de lado. ¿Si le entraré fuerte? A veces las jugadas se dan así y uno tiene que defender sus colores. No es que uno lo planee ni nada", apuntó.

Por otro lado, el ‘Káiser’ llenó de elogios el trabajo de Néstor ‘Pipo’ Gorosito, a quien señaló como el mejor que ha tenido en Alianza Lima. El cuadro blanquiazul, de la mano del argentino, viene compitiendo en la Copa Libertadores y cerca de los líderes en el Torneo Apertura.

“El profe ‘Pipo’ (Gorosito) es totalmente distinto a todos los entrenadores que hemos tenido, otra manera de trabajar, no todos los entrenadores tienen la misma metodología. Estoy agradecido con todos los que pasaron por Alianza, hoy estamos con ‘Pipo’, él nos entiende, se deja escuchar con todos los jugadores, con los referentes, siempre requiere la opinión de todos los compañeros”, declaró el defensa.

Por último, con respecto a su futuro el zaguero central -que cumplirá 36 años en julio- no dio luces sobre cuánto tiempo más seguirá jugando a nivel profesional. “Simplemente dije que en su momento no tenía ganas de levantarme, soy de esos jugadores que no les gusta entrenar, soy flojo y vago, pero cuando tengo que hacerlo, me exijo porque tengo que mantener un nivel”, señaló.

Alianza Lima no jugó el último fin de semana ante Comerciantes Unidos por mal tiempo en Cajamarca.

¿Cuándo volverá a jugar Alianza Lima?

Luego de vencer por 3-2 a Talleres, Alianza Lima volverá a tener actividad este fin de semana cuando reciba a Cienciano, por la fecha 11 del Torneo Apertura 2025 de la Liga 1. Dicho compromiso está programado para el viernes 2 de mayo, a partir de las 7:30 de la noche (hora peruana) y se disputará en el Estadio Alejandro Villanueva.

En cuanto a la transmisión, esta quedará a cargo de Liga 1 MAX para toda América Latina, canal disponible en la parrilla de teleoperadoras como DirecTV, Claro TV, WIN y Zapping, además de su versión de streaming en la plataforma de L1 MAX. Ojo, si no cuentas con ninguna de estas alternativas, recuerda que podrás seguir el compromiso en Depor.

TE PUEDE INTERESAR