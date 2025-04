El ciclo de Jorge Fossati en la Selección Peruana quedará marcado como otro intento fallido por recomponer algo que andaba mal en las Eliminatorias 2026. Por más que el uruguayo tuvo buena relación con los jugadores, su mensaje no llegó a la interna del grupo y las cosas tampoco fluyeron. Nadie entendía las razones de lo ocurrido; sin embargo, André Carrillo intentó explicar qué pasó con el ‘Nono’ cuando asumió como DT de la Bicolor.

Para la ‘Culebra’, la experiencia de Fossati era una de las virtudes que el técnico tenía para corregir el mal presente de la selección peruana, pero el problema radicaba en sus conceptos. De acuerdo al futbolista de Corinthians, la idea del uruguayo estaba arraigada a un solo esquema que no iba acorde con los resultados esperados.

“Eran otras ideas, la gente no estaba contenta. Eran cosas que nosotros sentíamos dentro. No estábamos muy contentos y no por el entrenador, sino que no sé qué pasaba. Era una vibra rara dentro de la zona de jugadores que no estaba fluyendo”, reveló Carrillo al espacio Cobertura Perú, como un intento de explicar lo que hubo detrás de ese momento.

El futbolista del ‘Timao’ considera que el sistema 3-5-2 no fue el más idóneo para afrontar un momento difícil en la Bicolor. “Probablemente puede ser por el sistema, a lo mejor. La relación con el profesor fue muy buena con nosotros. Él nos daba súper confianza, pero habían cositas que no entraban con los jugadores. No sabía bien explicarlo”, manifestó.

De acuerdo al juego que tenía la selección, Carrillo sostuvo que el equipo perdió fuerza en ofensiva. El grupo estaba acostumbrado a jugar con línea de cuatro atrás y un solo delantero, algo que Fossati no aplicaba, “Era un sistema que a él le gustaba, que a él le hacía sentir cómodo, pero que lastimosamente con Perú no dio. Defensivamente funcionaba, pero no dio con nosotros”, añadió.

Por otro lado, la ‘Culebra’ dijo que no le sorprendió lo que pasó con Fossati, pues lo mismo sucedió con Juan Reynoso en su momento. “Con nosotros estaba súper bien, es un muy buen entrenador. La relación que tenía con nosotros era increíble, pero muchas veces no sabes que sucede, no pega, no fluye”, comentó.

