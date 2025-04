En medio del boom de podcast deportivos que hay actualmente, Juan Manuel Vargas dejó de ser espectador para convertirse en protagonista. El exfutbolista estrenó hace poco su programa en YouTube llamado ‘La Parrilla del Loco’, donde entrevista a distintos invitados y en su última entrega acudió Roberto Palacios, con quien recordó sus mejores anécdotas como futbolista de la Fiorentina.

Durante la conversación, el ‘Loco’ reveló cuál fue la clave de su éxito en la Fiorentina, equipo en el que consiguió su mejor versión y destacó tanto en la Serie A como en la Champions League. “Todos los jueves el capitán decía: ‘vamos a salir’. Empezábamos con cena, aperitivos, teníamos un lugar para tomar unas copitas, picando algo”, contó en un primer momento.

Luego, agregó: “Después pasábamos al restaurant, pero no era restaurant, él hij… sabía que no era, eso se armaba discoteca, armábamos la cena y después los últimos soldados, quedábamos cinco, seis o siete”.

En pleno relato, el ‘Chorri’ quiso aclarar que esas reuniones con sus compañeros del cuadro ‘viola’ las hacía después de los partidos; sin embargo, Vargas afirmó que no era así. “No, no, un jueves, era jueves y jugábamos domingo”, contradijo el ‘Loco’, generando la sorpresa del exfutbolista de Sporting Cristal.

Juan Vargas conversa con Roberto Palacios en su programa de YouTube, ‘La Parrilla del Loco’. (Foto: Captura)

Vargas: “Prandelli estaba al tanto de todo”

En ese momento, Cesar Prandelli era el técnico de Fiorentina y estaba al tanto de lo ocurría. Es más, Vargas contó que el entrenador usó eso a su favor para sacar lo mejor de sus futbolistas. "Al día siguiente llegábamos, le miraba las caras a muchos y los separaba. Decía: ‘ustedes van a hacer regenerativo, van a trotar un poco y se van’. Pero después el domingo te decía: ‘tú has salido jueves, te has quedado hasta tarde, hoy quiero que corras por los que se fueron temprano a su casa’“.

Para el ‘Loco’, lo positivo de lo que ocurría con un grupo de jugadores era que Fiorentina pudo alcanzar puestos de clasificación directa a la Champions League. “Nos sacábamos la m.... y llegábamos a Champions”. No obstante, las cosas cambiaron cuando dejaron de hacer esas salidas los jueves.

“Dejamos de salir los jueves, ¿tú crees que llegábamos a Champions? Ya no había grupo, porque ahí es cuando tú conoces a tu verdadero yo, te metías el traguito, te salía el bailarín, lo conocías más. Vino otro técnico, dejamos de hacer eso y como que la cosa no caminaba”, aseguró.

Juan Vargas era una de las figuras en Fiorentina de la Serie A. (Foto: Getty Images)

Vargas: “En Perú no te valoran”

En otro momento, el ‘Loco’ Vargas se refirió a su participación en el partido de despedida de Giuseppe Rossi, su excompañero en Fiorentina. Para el exfutbolista, en Italia lo valoran mucho más que en Perú, pues reconocen los logros de su carrera y los momentos que le dio al equipo cuando defendió sus colores hace varios años.

“A veces creo que no hay respeto, porque no te valoran, ahora último me fui a Italia, después de 10 años regresé y volver de nuevo a la Fiorentina y ver a esa gente, los aplausos, los compañeros, el compañero que me invitó a esa despedida, te valoran más afuera que en tu propio país”, apuntó.

