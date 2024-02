A inicios de temporada, Bruno Marioni, director deportivo de Alianza Lima, fue enfático al decir que Carlos Zambrano no calzaba dentro del perfil de futbolista para el plantel íntimo del 2024. Pese a tener contrato por todo este año, el ‘Kaiser’ no fue presentado en la Noche Blanquiazul ni viene entrenando junto al resto del plantel; sin embargo, tampoco se ha resuelto el vínculo. Depor pudo conocer que, en las últimas horas, el panorama cambió y el zaguero tiene chances de quedarse en el equipo íntimo este año; sin embargo, no hay una decisión unánime por esto. Por otro lado, el equipo presenta el problema de que Yordi Vílchez, otro de sus defensores, padece de una lesión importante que lo mantendría fuera de las canchas unas fechas más.

Copiar enlace