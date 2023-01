La ‘Tarde Blanquiazul’ terminó con el triunfo 2-1 sobre Junior de Barranquilla y, de paso, reveló a los jugadores favoritos del plantel de Alianza Lima, siendo uno de ellos Carlos Zambrano. El defensa de la Selección Peruana fue presentado ante todos los hinchas en el estadio Alejandro Villanueva, desatando la euforia y algarabía en las tribunas, pero ¿cómo se siente el zaguero de estar en el club que siempre quiso?

En conferencia de prensa, el ‘León’ dio a conocer los motivos que lo llevaron a vestir la camiseta victoriana. “La prioridad fue la familia, creo que ya estuve mucho tiempo fuera del país. Tengo una cierta edad que puedo rendir mucho más y preferiría llegar al Perú en este momento y no con unos años más, ya que el nivel futbolístico puede bajar. Me siento en buenas condiciones y sé que le puedo dar todo a Alianza, que si hubiese esperado dos años más”, sostuvo.

Si bien los motivos reales era estar en óptimas condiciones en el club, la razón principal siempre fue cumplir su sueño. “Era un sueño estar acá, desde pequeñito y creo que, a partir de las ofertas que tenía, comencé a analizarlo mucho. En pocos días tenía que tomar la decisión y el club hizo un gran esfuerzo, por el cual me siento orgulloso y contento”, argumentó en conferencia de prensa.

Lo que dejó y lo que se viene

Por el zaguero preguntaron clubes de Uruguay, Estados Unidos y Brasil, según confesó, pero priorizó regresar al país. Eso sí, no pierde de vista la importancia que tiene su continuidad, pensando en la Selección Peruana, bajo el mando de Juan Reynoso: “Voy a seguir manteniendo mi nivel, me conozco. He tenido etapas difíciles en mi carrera y, aun así, Ricardo Gareca confió en mí. Me conozco y sé que en cualquier momento puedo rendir”.

Este año, Alianza Lima se ha trazado conseguir el tricampeonato y, por supuesto, avanzar en la Copa Libertadores. En ese sentido, Zambrano ratificó lo que busca el club, por ello agregó que “por eso se está armando un gran equipo, esperemos nos vaya bien. Esto es fútbol, sabemos que puede pasar cualquier cosa, pero estamos trabajando seriamente y con humildad, así que iremos por grandes cosas. Confío plenamente en el trabajo grupal que vamos a hacer”.

Finalmente, se refirió al duelo que se disputó en la ‘Tarde Blanquiazul’. “Alianza en el primer tiempo fue muy superior, tranquilamente se pudo terminar con un resultado más abultado y eso tenemos que mejorar. Para el segundo, con todos los cambios que hubo el equipo bajó un poco, pero es normal, es un partido de prueba y frente a un rival duro. Fue un termómetro para la Libertadores, ya que es un equipo que también participará”, sentenció.





