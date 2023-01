El artillero argentino había llegado a mediados de diciembre a Perú luego de que la ‘U’ acordara su cesión con Estudiantes de Río Cuarto, club dueño del pase del delantero (había también un acuerdo de palabra con el jugador) . Sepúlveda tuvo el permiso del equipo cordobés para viajar a Lima, ya que su préstamo con Barracas Central (último elenco que lo tuvo en sus filas el año pasado) estaba por terminar el 31 de diciembre.

Sin embargo, la carta pase nunca llegó y la situación se tornó más complicada. Estudiantes habría retrocedido en su intención de prestarlo a Universitario, a pesar de la intención del delantero de jugar por la ‘U’. “Tantos años soñando y luchando en el Ascenso para poder llegar a Primera, hacer un gol en esa categoría contra los mejores equipos , siempre siguiendo la línea del trabajo y sacrificio”, se pronunció Sepúlveda en sus redes sociales en medio de este tema que lo perjudica.

Pronunciamiento de Bruno Sepúlveda tras el drama que vive.

En los último días, se especuló una posible venta del jugador de Estudiantes de Río Cuarto, por lo que la posible cesión con la ‘U’ quedaba sin efecto . También se conoció una última intención de Barracas de extender su préstamo, idea que habría preferido el club cordobés. Por ello, Depor se contactó con dos periodistas que siguen el día a día del club cordobés para conocer más detalles sobre el caso de Bruno Sepúlveda y si finalmente podrá ser presentando en Universitario.

Hablan los que saben

De acuerdo al periodista Gastón Geretto, de Radio Maradó de Río Cuarto, el tema es poco claro, por la nueva decisión de Estudiantes de Río Cuarto. “Ellos ya habían pactado con Universitario, ya estaba listo antes de fin año, Sepúlveda quería jugar ahí [en la ‘U’]. Barracas no quiso renovar su préstamo, pero ahora sorprende que sí lo quiera de vuelta. Se hablaba de que Estudiantes lo había vendido, pero realmente es un préstamo [a Barracas] como el que tenía inicialmente con Universitario, pero la opción incluso es más baja, la situación es muy rara. El tema aquí es que hay una buena relación entre Estudiantes y Barracas, club del presidente de la AFA. No sé si por ahí esos vínculos haya hecho que se retrase el préstamo con la ‘U’” , comenta.

Geretto sostiene que Estudiantes, al no querer perder las buenas relaciones que tiene con el equipo de ‘Chiqui’ Tapia (presidente de la AFA), habría decidido priorizar el pedido de Barracas sobre el de la ‘U’ , más allá de que el contacto inicial fue con el equipo ‘merengue’. “Ya se había pactado el préstamo, ahora cuando surgió la idea de que había una compra, era entendible [de que no se haga efecto la cesión], porque Estudiantes lo venía prestando hace varias temporadas y tenía intención de venderlo, pero no era una venta sino un préstamo con cargo mucho más bajo, solo por las relaciones con el club del presidente de la AFA. Todo es muy raro. Estoy seguro que si fuera otro club de Argentina lo desestimarían, pero como es el club del presidente de la AFA las cosas son diferentes”, añade.

Si bien la situación perjudica a Sepúlveda y a Universitario, ya que no puede oficializar al delantero, Geretto confía en que el tema se destrabara a favor del ‘9′ y podrá vestirse de ‘crema’. Incluso tiene la sensación de que es más una puesta en escena de Estudiantes para que Barracas vea que hizo todo lo posible para que el delantero regrese a Argentina y juegue por el club del ‘Chiqui’ Tapia. Para mí, Estudiantes está dilatando la situación para que Barracas vea que se hizo un esfuerzo por traerlo de vuelta y Sepúlveda finalmente terminará jugando por la ‘U’”, declaró.

“Si Estudiantes le decía que ‘no’ de una a Barracas era romper el vínculo y no poner buena voluntad. Estudiantes está tratando de forzar la situación para que Barracas vea que el club hizo todo lo posible para que el delantero regrese. Para mí, el jugador terminará en la ‘U’. Es más una puesta en escena de Estudiantes para no quedar mal parado con Barracas por el pedido”, agregó Gastón Geretto.

Por otro lado, Rodrigo Riquelme de radio Fm Gospel 102.9 de Río Cuarto, añadió que hasta el momento Estudiantes no ha enviado la carta pase a Universitario. “Hasta ayer (domingo) no le habían mandado nada, pero ya habría arreglado otro préstamo con Barracas”, reveló el periodista. Eso sí, espera que la situación se destrabe máximo esta semana y se conozca el futuro del delantero argentino, cuya intención es jugar por Universitario de Deportes.

“Creo que Bruno hará todo para seguir en Universitario. No depende de él, pero me da la sensación que él no quiere ir a Barracas, no porque Barracas sea mal club, sino porque él ya se hizo a la idea de ir a Universitario y el propio Estudiantes le dijo primero que sí . No creo que pase a mitad de esta semana para que todo se defina”, contó Riquelme.

Los números de Bruno Sepúlveda

Bruno Sepúlveda inició su carrera profesional en el 2015 con Juventud Unidad Universitario, del Torneo Federal A. En 24 partidos, logró marcar en cinco ocasiones. Un año después, arribó a Deportiva Roca, con el que solo jugó siete compromisos y marcó un gol.

Desde la temporada 2017 a la del 2021, el delantero pasó a las filas de Estudiantes Río Cuarto, donde logró ascender en el 2019 a la Primera B Nacional de Argentina. Fue aquí donde el ariete tuvo destacadas campañas, sumando 28 goles en 72 partidos.

En el 2021, el argentino vivió su primera experiencia en la Liga Profesional (Primera División de Argentina) con el Arsenal de Sarandí, anotando en siete ocasiones (una en Copa Sudamericana). Finalmente, antes de regresar a Estudiantes Río Cuarto, tuvo dos destacas temporadas con Barracas Central, sumando 14 dianas en 60 cotejos.





