Una propuesta anticipada. Carlos Zambrano se convirtió en pieza importante para Ricardo Gareca dentro de la Selección Peruana y viene teniendo un buen rendimiento con Boca Juniors. El ‘Kaiser’ culmina su contrato con los ‘xeneizes’ en diciembre de 2022 y más de un equipo empezará a mostrar interés por él. En las últimas horas se pudo conocer que Alianza Limas sería uno de ellos.

El defensor habría tenido una reunión con un miembro del Fondo Blanquiazul. El motivo fue para consultarle al ‘Kaiser’, si es que pueden sugerir su nombre como posible fichaje de Alianza Lima en el 2023, según informó RPP.

La respuesta aún no se sabe, pero la posibilidad de que Zambrano vista los colores de Alianza es latente, ya que el jugador es hincha del club y eso podría facilitar las negociaciones.

Cabe destacar que, Zambrano y Advíncula retomaron rápido sus actividades con Boca Juniors, incluso el defensa peruano ingresó en el partido ante Barracas Central por Marcos Rojo a los 72 minutos de partido por la Liga Profesional.

Zambrano no se quedó callado tras el repechaje

El defensor de la ‘Blanquirroja’ expresó que le disgustó la acción del guardameta, pero reconoció que todo vale cuando solo piensas en la victoria. Así lo mencionó en declaraciones a las cámaras de América Deportes.

“A mí no me parece lo correcto, pero en el fútbol se vale de todo. Para ganar se vale de todo. No pongo excusas, para nada, a mí no me gustó lo que hizo, pero para ganar uno hace de todo”, sostuvo el zaguero antes de partir a Argentina para sumarse a los entrenamientos de Boca Juniors.

El arquero de los ‘Socceroos’ no solo se robó la atención por esa polémica acción, pues también protagonizó peculiares movimientos antes de los disparos de los jugadores peruanos. Incluso, el portero atajó el remate de Alex Valera.





