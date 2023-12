En las últimas horas, se confirmó que Juan Pablo Freytes llegó a un acuerdo con Alianza Lima y escribirá su nombre en la zaga central de la pizarra de Alejandro Restrepo. Pero no sería el único fichaje en esa zona para el proyecto deportivo blanquiazul 2024, donde lucharán para alcanzar el título de la Liga 1 Betsson y hacer un buen papel en la Copa Libertadores. A partir de este escenario, la pregunta cae de madura: ¿qué pasará con Santiago García y Carlos Zambrano?

Santiago García llegó en la última noche a nuestro país y dijo lo siguiente: “Ya descansado con la familia y ahora toca enfocarse. Si me voy a sumar a la pretemporada. Hasta ahora no he tenido ningún tipo de contacto con el club, quiero pensar que vamos por buen camino”.

Sin embargo, Depor conoció que en La Victoria -independientemente de su CV y de lo que pueda aportar en el campo-, se evaluó los registros que alcanzó a partir de las lesiones. Ese detalle influyó para que se esté analizando qué caminos tomar respecto al zaguero argentino, ya que aún tiene contrato por todo el 2024 (podría ser prestado o ver la fórmula de rescindir contrato).

Mientras que en el caso de Carlos Zambrano la situación contractual es parecida, ya que su vínculo con la institución victoriana es hasta diciembre del próximo año. Pese a ello, a esta altura de la jornada se decidió que no formará parte del proyecto deportivo de Alejandro Restrepo. La ecuación sería similar a la de García para cortar el vínculo.

Los números de Santiago García y Carlos Zambrano en Alianza Lima

Es oportuno precisar que García ha jugado 20 partidos (1657 minutos) en la Liga 1 y que todos lo hizo en condición de titular. Así mismo, logró jugar cinco partidos de la Copa Libertadores y tuvo la oportunidad de ser siempre titular. A lo largo de este año pudo convertir un solo gol a Cusco FC. Su aporte fue valioso en la temporada.

Carlos Zambrano, por su lado, tuvo cierta irregularidad en la última campaña. A diferencia del futbolista argentino, el ‘León’ disputó 20 encuentros, pero con menos minutos (1456). Cabe precisar que el defensor nacional también aportó con dos goles en la campaña.

Juan Pablo Freytes llegó a un acuerdo con Alianza Lima

Depor pudo conocer que la institución victoriana llegó a un acuerdo de palabra con el club capitalino, teniendo a ambas partes predispuestas a firmar el vínculo. Ojo, el futbolista argentino, que firmará su renovación con Newell’s (dueño de su pase), llegará en calidad de préstamo por un año a opción de compra.

Ojo, los ‘Leprosos’ acaban de hacer oficial la llegada del técnico Mauricio Larriera, quien hace poco se desvinculó de Alianza Lima. Así pues, luego de su préstamo en la Unión La Calera, el defensor tomará un vuelo a Perú para iniciar una nueva aventura en el equipo íntimo.

En la última campaña, Juan Pablo Freytes defendió los colores de los ‘Cementeros’, registrando 25 partidos y anotando en dos ocasiones. A lo largo de su carrera, el defensor defendió los colores de Newell’s, Independiente Rivadavia y la escuadra chilena.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO