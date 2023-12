El tiempo avanza, el reloj en la muñeca de Juan Carlos Oblitas no se detiene y las próximas horas de su estadía en Montevideo serán claves para el porvenir de la Selección Peruana. El director General de Fútbol de la FPF está en territorio uruguayo con un solo objetivo: dialogar, trazar puentes y proponerle a Jorge Fossati el mando de la ‘Blanquirroja’. Tal como pudo conocer Depor, el encuentro se dará este miércoles en horas de la mañana, por lo que esta historia podría tener un final determinante para el futuro incierto en el que está envuelto la ‘Bicolor’.

Ojo, en las últimas horas Jorge Fossati declaró lo siguiente en Carve Deportiva: “No niego las cosas que son realidad, que hubo contactos, pero está todo indefinido lo de la Selección de Perú hasta que a mí me llegue la constancia oficial de que está todo concluido con el actual técnico (Juan Reynoso)”,

Entonces, según la información a la que tuvo acceso este diario, el ‘Ciego’ conversará con el actual entrenador de Universitario –donde tiene contrato por todo el 2024– sobre lo netamente deportivo. El uruguayo necesita saber los plazos de trabajos, el proyecto que hay detrás y todo lo que significaría su labor como el gestor de la restructuración de una Selección Peruana que está herida, última en las Eliminatorias 2026 y que tendrá la Copa América 2024 como primer reto oficial, entre junio y julio del próximo año.

Por otro lado, en cuanto a lo económico, a Juan Carlos Oblitas no le compete tocar ese tema ya que la propia FPF tiene una comisión especial que se encargará de hacer la propuesta financiera al ‘Flaco’. Eso sí, esto no ocurrirá y todo podría estancarse si no se consuma el finiquito del contrato con Juan Reynoso, quien en los últimos días estuvo asistiendo a la Videna para seguir los trabajos de la Sub-23.

La FPF desea que las tratativas con Mathias Farina, representante del ‘Ajedrecista’, lleguen a buen puerto lo antes posible para que el viaje de Juan Carlos Oblitas a Montevideo no sea infructuoso. Los caminos están dados y los primeros pasos aparentemente son positivos, no obstante, el fútbol nos ha acostumbrado a que todo puede suceder en cuestión de horas –o minutos– y que un movimiento en falso podría entrampar una negociación que recién está comenzando.

En esa misma línea, el propio Jorge Fossati ha sido muy respetuoso con el interés real que existe por contar con su trabajo en la Videna, pues ha tomado con orgullo esta situación. Eso sí, sin descuidar la ética que lo ha caracterizado a lo largo de su carrera. “Que te quiera llevar una selección siempre es un orgullo y un honor. Yo valoro mucho que mañana me llamen de Groenlandia, donde nunca trabajé; pero valoro mucho mas si te llaman de un lugar de donde te conocen; o que estás trabajando o trabajaste antes”, sostuvo hace unos días en diálogo con el programa Polideportivo de su país.

¿Fue real el posible regreso de Ricardo Gareca?

En esta novela que se viene generando alrededor del nuevo entrenador de la Selección Peruana, por asomo sonó el nombre de Ricardo Gareca, con la posibilidad de que tuviera su Last Dance en nuestro país y pudiera quitarse la espina de lo que pasó en junio de 2022 ente Australia en Doha. Sin embargo, estos rumores estuvieron muy lejos de la realidad y el propio ‘Tigre’ lo confirmó en una reciente entrevista con el programa Sin Cassette.

“Estuve muchos años en Perú y tengo cuestiones personales en este país porque me gusta. En lo futbolístico, quiero alejarme. Momentáneamente, no tengo planes de dirigir a ningún equipo en Perú”, apuntó el director técnico argentino, confirmando que de momento no tiene planeado trabajar en el Perú, más allá del cariño que siente por el país y la gente que se lo reconoce cada vez que lo ve.





