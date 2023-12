Este jueves 7 de diciembre se llevará a cabo el sorteo de los grupos para la Copa América 2024, edición que contará con las 10 delegaciones de la Conmebol y seis de la Concacaf. Para ello, los representantes de cada país llegó hasta Miami para este evento, entre ellos, Franco Navarro, como gerente de selecciones de la Federación Peruana de Fútbol (FPF). ¿Qué novedades habrá para esta edición del certamen? ¿Cómo será el traslado entre sedes? ¿Qué rivales tendremos? Este y otros detalles reveló a Depor.

Para el sorteo, la Selección Peruana fue ubicada en el bombo 2, mientras que los cabezas de grupo en el bombo 1. “Están definidas las cabezas de serie (Argentina al grupo A, México al grupo B, Brasil al grupo C y Estados Unidos al D) y, por lo que nos han informado, no podemos estar con más de tres sudamericanos en un mismo grupo y Concacaf tampoco puede estar con más de dos de su confederación, por un tema de volumen de participantes”, indicó.

Por ello, agregó que “elegir equipos está demás, sabemos que todas las selecciones son difíciles, pero, lo que me gusta, es que es un torneo que a Perú -y lo hemos visto en los últimos años- le cae muy bien, así que espero que no sea la excepción”. Lo que sí se espera es la gran acogida de los hinchas blanquirrojos.

“Sabemos que la gran comunidad peruana en Estados Unidos se ubica, tanto en Florida como en New Jersey, y justo una de las conferencias comparte estos puntos. Si es por cantidad de gente, nos gustaría que sea esa, pero sabemos que donde le toque jugar a la selección -ya lo hemos demostrado- va a ir gente, mucha gente peruana”, expresó Navarro.

Si bien las distancias para los fanáticos nacionales no es impedimento (se demostró en el Mundial Rusia 2018), no significa que no sea agotador para los jugadores, por lo que el gerente de selecciones precisó que “se ha reducido en un 40%, más o menos. Se va a viajar dos horas o dos y un poquito más entre sede y sede, por eso han hecho tres grandes conferencias, la este, centro y oeste”.

Eso sí, admitió que “aún no nos han informado cuándo exactamente debe llegar la delegación peruana para el torneo (que arranca el 20 de junio), pero hay que recordar que depende de cada selección hacer las gestiones, dependiendo de los requerimientos, para así arribar con anticipación”. Lo que sí explicó que, al tratarse solo del sorteo, no habrá reconocimiento de campos hasta después.

Amistosos en el 2024

Para el próximo año habrán dos jornadas dobles de amistosos, que se disputarán en marzo y junio. Si bien aún no se resuelve el caso de Juan Reynoso, en Videna ya vienen analizando qué rivales podrán enfrentar, a modo de preparación de cara a la Copa América. En tal sentido, Franco Navarro sostuvo que “evidentemente, estamos a la espera del sorteo para avanzar con algunas posibilidades que tenemos para los amistosos de junio. Si alguna opción de las que tenemos cae en nuestro grupo, es un partido que estaría descartado”.

Respecto a dónde se llevarían a cabo estos partidos, detalló que se están evaluando dónde se llevarían a cabo. “Los amistosos de junio no serán en Europa, por la distancia, ya que se debería volver y luego ir a Estados Unidos, así que lo veo complicado. Para marzo tenemos algunas alternativas, Europa es una de ellas, pero aún no está cerrado, pues tenemos otras”, contó.





