Catriel Cabellos fue una de las gratas apariciones del partido de presentación al mostrar toda su velocidad, fuerza física y juego con el balón ante el elenco de Manizales. Como el ‘Bigote’ Rodríguez no pudo estar en la cancha, recién llevaba pocos días entrenando con el equipo, Alejandro Restrepo le dio la responsabilidad de hilar las jugadas al exjugador de Racing. Con Adrián Arregui como ‘ancla’ y Jesús Castillo con un rol más mixto (de ataque y defensa), el volante peruano de 19 años se encargó más de mirar el arco rival y generar peligro.

Cabellos participó de primer gol, además mostró sus condiciones con ambos pies, lanzando buenos centros, teniendo lectura de juego y apoyando a Kevin Serna. En suma no le ‘pesó' la camiseta. Con 19 años, tiene las condiciones para ser el ‘10′ y pelearle el puesto a Sebastián Rodríguez, que si bien aún no ha debutado llega con grandes números de Peñarol. ‘Bigote’, de 31 años, fue clave en el 2023 peleando la final del torneo charrúa. Su polifuncionalidad, manejo de balón y experiencia son los requisitos necesarios para ser el enganche de Restrepo.

Rodríguez solo tuvo un par de días para aclimatarse al ritmo de la pretemporada (no jugaba desde el 16 de diciembre), por lo que Alejandro Restrepo prefirió no arriesgarlo ante Once Caldas. Eso sí, ya con más días con el equipo, es probable que sí se le vea en la ‘Tarde Blanquiazul’ en Trujillo ante la Católica de Chile. De momento, son dos los ‘cerebros’ que puede tener Alianza para esta temporada, a diferencia del 2023 en la que tuvo más nombres, pero ya la historia es conocida. Con el ‘Bigote’ tienen experiencia y con Cabellos la revolución y ‘hambre’ de un joven.

Sus números el año pasado Partidos Minutos Goles Asistencias Sebastian Rodríguez 43 3746′ 9 6 Catriel Cabellos 7 128′ - 1

¿Qué pasó con los ‘10′ del 2023?

El año pasado, Alianza tuvo jugadores de sobra para tomar el rol de creativo, de ‘10′. Contó con Jairo Concha, Andrés Andrade, Christian Cueva y hasta Pablo Lavandeira. Curiosamente, ninguno sigue en la versión 2024. Cada uno sufrió diferentes problemas a lo largo de la campaña, lo que terminó costándoles caro al elenco íntimo, para tener una regularidad en la mitad de la cancha y en la zona de la inventiva.

Si bien Concha adoptó un rol más de mediocampista que de creativo, el problema que tuvo fue no tener esa regularidad necesaria, le costó -sobre todo en los momentos más decisivos- ser el conductor del equipo y trascender. Por su parte, al ‘Rifle’ Andrade solo se le pudo en los primeros meses, calidad tenía de sobra, buen manejo de balón también, pero una dura lesión lo marginó hasta final de campaña.

Lo mismo con ‘Aladino’, quien llegó para ser el ‘10′ de Alianza y se terminó yendo como una de las decepciones más dolorosas en la historia del club. Cueva solo tuvo una asistencia, no marcó ni un gol y tampoco hizo la diferencia. Por si fuera poco, terminó jugando lesionado por varios meses. Por último, Lavandeira, pieza clave en el 2022, se terminó yendo a mitad de año por no tener espacio en el ‘11′.





