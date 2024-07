Alianza Lima ha marcado el sábado 13 de julio en el calendario. Aquel día, a las 3 y 30 de la tarde, en el Estadio Mansiche de Trujillo (por confirmar), el equipo de Alejandro Restrepo debutará en el Torneo Clausura Liga 1 frente a la Universidad César Vallejo. Fuera ya de toda competencia internacional, el cuadro de La Victoria solo tiene la mira puesta en conseguir ganar el segundo semestre y tentar el título nacional a fin de año. En esa línea, Catriel Cabellos (19 años) ha tomado la palabra para reflexionar sobre la actualidad del club íntimo y su propio futuro en Matute.

Catriel Cabellos ha sido un pilar importante en el mediocampo de Alianza Lima, y su análisis sobre la situación actual del equipo es una muestra de su visión. “El rival más fuerte somos nosotros mismos. Si nosotros le jugamos de igual a igual a Fluminense, podemos jugarle de igual a igual a cualquiera. Tenemos que estar convencidos de lo que queremos”, afirmó.

Para Cabellos, la clave del éxito radica en la determinación del equipo. “Tenemos muchas ganas de campeonar el Torneo Clausura y creo que tenemos un gran equipo para hacerlo. No hay excusas, tenemos que salir a ganar”, agregó, dejando claro que el objetivo es claro y alcanzable.

Uno de los aspectos que Cabellos destacó fue el cariño y el apoyo que ha recibido de la hinchada aliancista. “Me siento muy querido por la gente. Me aprendo las canciones y me he metido poco a poco en el mundo Alianza, pero muchas veces te obligan a ganar porque es un equipo grande”, confesó.

Sobre su continuidad en Alianza Lima, Cabellos no tiene dudas. “Yo estoy muy contento en Alianza. Dentro y fuera de la cancha. Somos un gran grupo, tenemos un gran equipo y a uno le da ganas de quedarse en un lugar así”, expresó el volante, que juega cedido por Racing Club hasta fin de año.

El sueño de representar a la Selección Peruana es una aspiración que Cabellos no oculta. “Solo lo pude saludar a Fossati el día que fui a sacar la visa. De ahí no tuvimos mayor comunicación. Me gustaría estar, cada jugador aspira a eso”, manifestó Cabellos. Su ambición y dedicación en el campo podrían abrirle las puertas para futuras convocatorias.

Alianza Lima jugará amistoso ante Sport Boys: fecha, hora y canal





El partido está programado para este sábado 6 de julio desde las 3:30 p.m. según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay y Brasil el duelo comenzará a las 5:30 p.m.; en Venezuela, Chile, Paraguay y Bolivia a las 4:30 p.m.; en México a las 2:30 p.m.; mientras que en España a las 10:30 p.m.

El partido entre Alianza Lima y Sport Boys se disputará en el Estadio Miguel Grau y será transmitido en exclusiva para todo el Perú a través de la señal de GOLPERU, disponible en la parrilla de canales de Movistar, además de su versión de streaming en la plataforma de Movistar TV App (antes Movistar Play).





¿Cuándo inicia el Torneo Clausura 2024 de la Liga 1?





El partido que dará inicio al Torneo Clausura será el de Unión Comercio vs. Los Chankas, el viernes 12 de julio. Este enfrentamiento, en el Estadio Carlos Vidaurre García de Tarapoto, promete ser intenso. El mismo día, Deportivo Garcilaso se enfrentará a UTC, y ADT se medirá contra Sporting Cristal. El sábado 13, los gigantes del fútbol peruano harán su debut en el Torneo Clausura. Universitario de Deportes chocará con Carlos A. Mannucci en el Estadio Monumental.

Por otro lado, Alianza Lima visitará a la Universidad César Vallejo en un escenario aún por definir (sería el Mansiche). Los blanquiazules, motivados por el inicio del Clausura y la necesidad de reivindicarse, irán con todo para luchar a fin de año por el título nacional.

La primera jornada del Torneo Clausura concluirá el domingo, con tres duelos. Alianza Atlético jugará contra Atlético Grau, mientras que Cusco FC recibirá a Melgar. Finalmente, Sport Boys se medirá contra Sport Huancayo, cerrando así un fin de semana repleto de fútbol.

