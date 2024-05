Cuando parecía que Cecilio Waterman ya se había recuperado de la lesión que sufrió ante Sport Boys a mediados de abril, que lo alejó de las canchas por algunas semanas, el delantero panameño se sintió en el entrenamiento del último sábado y Alianza Lima ha decidido que no jugará en el partido de este domingo ante Deportivo Garcilaso, por la jornada 16 del Torneo Apertura 2024. El objetivo es recuperar al atacante pensando en los duelos que se vienen ante Cusco FC y Fluminense.

Luego de perderse cinco duelos con los blanquiazules, por la Liga 1 Te Apuesto y la Copa Libertadores, el exjugador de Cobresal hizo su regreso en el partido ante Colo Colo en el Estadio Alejandro Villanueva. En los últimos minutos, el técnico Alejandro Restrepo decidió que ingrese en lugar de Adrián Arregui. Sin embargo, no pudo hacer mucho para ayudar a su equipo a conseguir los tres puntos (acabó 1-1).

Se esperaba que tuviera más minutos ante ‘Garci’; no obstante, el comando técnico no contaba con que Waterman se iba a sentir el sábado por la tarde. Tras ser evaluado, se determinó que fue una lesión leve. El domingo entrenó con normalidad con los futbolistas que no fueron convocados. Eso sí, Restrepo ha decidido que lo mejor será no arriesgarlo ante los cusqueños y esperar a que esté a tope.

En Alianza Lima son conscientes de que el partido ante Garcilaso es importante, pero confían en que se podrá lograr un buen resultado sin tener a Cecilio dentro de la cancha. Quieren que se recupere para que llegue en el mejor estado posible al encuentro ante el ‘Flu’ en el Maracaná, por la última fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores. Los ‘íntimos’ aún tienen chances de clasificar a octavos de final, así que se jugarán una final en Río de Janeiro.

Cabe mencionar que, en lo que va del Torneo Apertura 2024, Waterman ha disputado doce partidos, en los que ha anotado cinco goles. Sus víctimas fueron Sport Boys, Los Chankas, Unión Comercio, Alianza Atlético y la Universidad César Vallejo. El panameño está con ansias de volver al terreno de juego, pero sabe que debe estar al 100% para poder ayudar al equipo a conseguir los objetivos.





Alianza Lima vs. Garcilaso: a qué hora y dónde ver

Alianza Lima vs. Garcilaso está programado para este domingo 19 de mayo desde las 8:00 de la noche según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay y Brasil el duelo comenzará a las 10:00 p.m., en Venezuela, Paraguay, Chile y Bolivia a las 9:00 p.m., mientras que en México a las 7:00 p.m.

El partido será transmitido para todo el Perú por la señal exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Claro TV y Best Cable, además de su versión de streaming a través de Liga 1 Play, Zapping y Fanatiz. Recuerda que también podrás vivir el minuto a minuto en la web de Depor.





