Aplaudió la vigencia futbolística de Paolo Guerrero, quien con 39 años, acaba de ser contratado por Racing de Avellaneda. También aclaró que Christian Cueva no le debe dinero, su comentario fue en broma, y confesó que le gustaría recibir un partido de homenaje con los hinchas aliancistas en Matute.

¿Qué tal el reencuentro con la historia, la gente y personalidades de Atlético Nacional de Medellín?

Me hicieron recordar viejas épocas en Nacional. Feliz por la atención, el detalle de volver a Medellín con Alianza, la gente en Colombia. Uno se pone a pensar en todo. He vivido diez años en Medellín, y siempre con el mismo cariño. Por ahí aparecieron algunos videos en blanco y negro, también se transmiten de padres a hijos. También estuve con Francisco Maturana, Víctor Hugo Aristizábal, Darío Herrera y personajes como el técnico Luis Fernando Montoya, campeón con Once Caldas de la Copa Sudamericana. Son personajes que me conocen, que me admiran. Hablamos de la vida, del fútbol, de hoy y del ayer, un gesto de vida.

El homenaje no solo fue de la institución, sino también de los hinchas...

Los hinchas están en problemas con los directivos de Nacional por un tema de abonos con las entradas, y no fueron al estadio, pero sí me visitaron al hotel para mostrarme su cariño. Me sorprendieron cuando llegaron, me dieron una placa recordatoria. Me puse a leer y las palabras fueron espectaculares. Remarcaron muchas cosas. Contento por el cariño y el gesto que tuvieron conmigo.

Los hinchas de Alianza Lima a través de las redes sociales le piden a la administración del club para que le hagan un homenaje en Matute...

Si toca hacer un homenaje con un partido sería mucho mejor, pero sí me gustaría estar junto con toda la gente que me muestra su cariño. Sería bonito un partido con Alianza Lima, donde he nacido futbolísticamente, estoy en el club desde los once años. Sería espectacular si se da.

Lo que sería verlo nuevamente vestido de corto con Matute reventando de hinchas...

Pero vestirme de corto, ya uno se pone a pensar, así que lo hagan pronto, ya que pronto uno no podrá ni coger la pelota. Estoy contento con la gente, que lo quieran a uno. Siempre soy agradecido a Dios por cada día.

¿Cómo analiza el actual plantel victoriano que buscará el tricampeonato y borrar los últimos malos resultados en la Copa Libertadores?

Hay que apuntar a los tornes internacional. Es importante tener una base para el campeonato nacional, pero en el exterior los rivales son diferentes. Igual el ritmo futbolístico, así que Alianza se ha reforzado en algunos puntos que han visto necesarios. Dentro del campo se verán sus cualidades, lo que darán y sacarán el mayor provecho a los jugadores.

Los refuerzos colombianos Andrés Andrade y Pablo Sabbag saben de la historia de César Cueto en el fútbol colombiano...

Por edad están lejos, pero seguro los mayores me han comentado de mi juego. Sabbag es un delantero con potencia, de llegada y con gol, seguro aportará al equipo. Al ‘Rifle’ Andrade lo he visto en Nacional, es un 10, así jugaba el año pasado, tirado un poco por izquierda. Sabe jugar, así que será de gran ayuda al equipo.

Usted pedía la contratación de Bryan Reyna y se concretó...

De cien aunque sea una me hicieron caso. Me siento contento, hablo con él. Tiene condiciones y carácter para jugar. Siempre hemos hablado con respeto y cariño. Juega muy bien, todos saben de su habilidad y calidad futbolística, dará mucho para el equipo. Depende de la indicación del técnico, pero tiene recorrido, y buenas condiciones. Cuando se meta más al medio rendirá mucho más. Es un jugador que me gusta, es capaz, tiene habilidad y tiene buen carácter para jugar.

Antes de viajar a Medellín, lo entrevistaron en el aeropuerto Jorge Chávez y comentó que Christian Cueva le debía un dinero. ¿Es cierto o broma?

Fue una broma, la gente lo sabe. No es nada personal ni nada por el estilo. Estaba apurado en el aeropuerto y me preguntaron por Cueva, y les dije que me devuelvan mi plata, pero en broma. Le tengo un cariño, amistad.

¿Le gustaría verlo nuevamente jugando en Alianza?

Ya son decisiones personales. Imagino que buscará lo mejor para la familia, y por edad que tiene puede seguir en el extranjero, pero ya será decisión de él. Si llega, bien, sería bienvenido.

De darse el partido del homenaje los fijos con el ‘Nene’ Cubillas y el ‘Cholo’ Sotil...

Sí, ya la edad avanza, estamos más cerca de ir a otro lado. Teófilo está un poco mal de la rodilla, Hugo también con problemas en la parte física, yo también ya me estoy cerca a ellos, así que si hacen el partido de homenaje, que sea rápido porque ya solo daremos el play de honor.

César Cueto y Guillermo La Rosa fue homenajeado por Atlético Nacional y Alianza Lima. Foto: Captura.

Paolo Guerrero ya es jugador de Racing de Avellaneda a sus 39 años...

Es importante por su trayectoria. Todo lo que ha dado por la selección, eso nadie se lo va a quitar. La decisión que ha tomado es bienvenida. Estaremos con él siempre. Si lo han contrato es porque continúa vigente, se ha cuidado a pesar de su lesión, va a un medio bastante exigente. Racing es un equipo con trayectoria, un club grande. No ha perdido su calidad.

Después de nueve años, un técnico peruano vuelve a ponerse el buzo del ‘equipo de todos’...

Juan Reynoso es un técnico capacitado, tiene don de mando, y campeonó con equipos grandes. Para llegar a la selección tiene carácter. Hay que tener paciencia, comenzará de cero, y alentarlos. El deseo de todos es que los chicos crezcan en la parte personal, futbolística, y no quedarnos en el molde de ayer, sino ir más allá en el rendimiento y en lo físico.

Esperemos que visite, ahora como seleccionador de Perú, a los íntimos de La Victoria...

Hay que ir al diálogo. Es un chico que ha crecido en Alianza, sabe del cariño. El sentimiento con la directiva no pasa por todo Alianza, sino de todo el Perú. Espero que sea importante que vuelva y estén unidos, como una familia.

¿Qué le genera la postergación de la Liga1, los problemas de los clubes por los derechos televisivos?

Esos temas retrasan. Hay que dialogar. Al final que sea para el beneficio del fútbol, sería bueno que sea pronto.

Siempre está predicando la palabra de Dios a través de la iglesia...

La gente se pregunta: ¿Por qué César Cueto no está de entrenador o en algún equipo? Yo estoy en la iglesia católica y en una comunidad que se llama Camino Neocatecumenal. Me nació la vocación para ser itinerante, misionero, y dejar todo el fútbol. Estoy en eso, feliz, y eso es lo más importante. Pido que recen por mí, es su voluntad.





