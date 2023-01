La carrera de Aguilar empezó a sonar por el 2019 cuando tuvo una destacada participación con la selección peruana Sub 17. Formado en Regatas fue parte de esa ‘sele’ con 15 años, jugando todos los partidos como titular (nueve juegos, 810 minutos). Su potencia y velocidad hizo que Alianza Lima, club al que pertenecía en ese entonces, le diera la confianza para que debute con el primer equipo.

Pablo Bengoechea le dio la confianza y lo promovió al primer equipo de Alianza Lima. Ese mismo año, haría su debut ante Alianza Universidad (1-1) y en la siguiente temporada se adueñaría de la banda derecha blanquiazul (20 partidos en total). Al año siguiente, en 2020, los ‘íntimos’ vendieron a su ‘joya’ al City Group, muy conocida por fichar jóvenes promesas, pero recién podía salir cuando cumpliera la mayoría de edad, por lo que se quedó toda esa temporada en La Victoria.

Ya cuando cumplió la mayoría de edad (18), Aguilar dejó el elenco victoriano en 2021, dejando un balance de 35 partidos con la camiseta ‘íntima’. El lateral derecho no se fue al Manchester City, como algunos imaginaban o esperaban, la franquicia lo mandó a otra parte de Europa para que agarre experiencia. En junio pasado, viajó a Bélgica para incorporarse en el Lommel SK de la Segunda División. El objetivo era agarrar experiencia europea, pero hasta el momento su camino no es el que esperaba.

Tiempos difíciles

Aguilar recayó en el Lommel SK de la Segunda División de Bélgica, donde tiene contrato, en calidad de préstamo, hasta el 30 de junio del 2023. Desde que llegó al equipo, no pudo afianzarse y la mayor parte de partidos no salió en lista. En 2021 solo disputó cinco partidos, tres en la liga (83 minutos en total) y dos en la Copa local (92 minutos). Y el año pasado no jugó ningún encuentro oficial.

El exlateral de Alianza Lima no juega desde noviembre del 2021 y este arranque de año, de momento, parece ser igual al de la temporada pasada. Con ese panorama complicado, Aguilar regresó a Perú para ponerse a las órdenes de Jaime Serna de cara al Sudamericano Sub 20. En diciembre, Kluiverth pudo ser parte de cuatro de los cinco amistosos de preparación antes del certamen de la categoría.

Números de Aguilar en Lommel SK Partidos Jugados Minutos Jugados Temporada 21/22 5 175′ Temporada 22/23 - -

Con esa vuelta a la actividad en un partido, Kluivert fue parte del equipo titular que debutó en el Sudamericano de Colombia ante Brasil. Si bien la selección peruana logró aguantar cerca de 60 minutos con el arco en cero, el desgaste y la superioridad del ‘Scratch’ hizo que el gol fuera cuestión de tiempo. La ‘Canarinha’ venció 3-0 a la ‘bicolor’ y el lateral derecho del Lommel mostró un nivel bajo en su rendimiento, siendo parte de la fotografía de los dos primeros goles.

En el primer gol, el centro llegó por el lado derecho de Brasil y en el área, Kluiverth no cerró de la mejor manera y se dejó ganar por arriba fácilmente por Luis Guilherme, quien habilitó a su compañero Vítor Roque para el 1-0. Mientras que en el 2-0, luego de una pelota que no fue rechazada por la defensa, el lateral derecho se quedó fuera del área y no cerró su sector, en el tanto de Andrey Santos.

Si bien el camino de la selección en el Sudamericano recién ha comenzado, hay muchas dudas entorno al rendimiento de Kluiverth Aguilar, que cuando se fue de Alianza lo hizo con el cartel de ‘promesa peruana, y ahora, con la poca participación en Bélgica, no ha mostrado su mejor desempeño. “Sentimos un poco de nervios por el partido ante Brasil, pero vamos a pelear”, dijo el joven jugador de 19 años.

Hablan los especialistas

El presente de Kluiverth Aguilar no es el mejor debido a la poca participación que tiene en su club, Lommel SK, pero, ¿se puede hablar de una involución luego de salida de Alianza Lima? Para Víctor Zaferson, es evidente que el lateral derecho tuvo una discreta actuación ante Brasil, lo que es un reflejo de lo que vive en Europa. “Por lo que se vio en sus decisiones en la cancha se ha estancado desde que se fue a Bélgica. Habría que analizar el día a día allá para ver por qué no ha evolucionado. Pueden ser factores futbolísticos y también personales”, dijo el analista deportivo.

“Leí alguna vez que su entrenador le daba indicaciones en inglés y el no entendía. Muchas veces la exigencia del entrenamiento y las indicaciones del fútbol europeo al futbolista peruano promedio lo bloquean y dejas de creer en ti mismo. En Perú eres bueno y allá empiezas de nuevo. El City ficha muchos jóvenes y los presta hasta que estén listos para la alta competencia. Si en 2 o 3 años no están, quedan libres y listo. A empezar de nuevo”, agregó Zaferson.

El analista deportivo no ve con malos ojos una posible vuelta de Kluiverth Aguilar a la Liga 1, ya que aquí podría tener la continuidad deseada, seguir agarrando ritmo y poder salir de nuevo, como en otros casos pasados. “No veo nada mal que regrese en el algún momento al fútbol peruano. Puede servirle para relanzar su carrera y jugar unos 40 partidos al año. Pero el tiene que estar convencido profesional y personalmente. Esta empezando el largo proceso de maduración. Aguilar aún tiene tiempo para volver a ser el jugador que le llenó los ojos a los scouts del City”, concluyó.

Por otro lado, Carlos Silvestri, extécnico de la selección Sub 17 y quien dirigió a Kluiverth Aguilar en dicha categoría, confía en las habilidades del joven lateral derecho. El estratega nacional lo conoce a mayor profundidad y sabe todo lo que puede dar y el potencial que tiene, solo tiene que adaptarse al fútbol europeo y eso, para él, toma un determinado tiempo.

“Dio el salto a Europa, a Bélgica, si bien ha estado más entrenando que compitiendo el salto ya lo dio y está buscando una consolidación y eso marca un proceso de tiempo, para algunos es mas rápido, a otros les cuesta un poco más, está buscando afianzarse, adaptarse a la cultura, al fútbol europeo, a la dinámica e intensidad. Está tratando de ganarse un lugar, en busca de su rendimiento y toma tiempo el cambio de pasar del fútbol peruano a una liga europea, especialmente la adaptación”, señaló el DT.

Si bien Aguilar llegó a la selección Sub 20 sin partidos oficiales con su club desde 2021, para Silvestri, esto no debe ser motivo para que intente regresar a Perú. Por el contrario, debe seguir buscando su adaptación y sacarle provecho a los entrenamientos de primer nivel. Si bien su actuación no fue la mejor ante Brasil, no debería ser una perfomance para lapidarlo de manera definitiva.

“El escenario ideal es que uno juegue todos los partidos oficiales, pero Kluiverth está en un proceso, debe tener el mejor de los entrenamientos, tratando de encontrar un lugar en el equipo [Lommel SK] y buscar destacarse. [Ante Brasil] Un partido no marca una tendencia, hay que esperar un desarrollo de los otros partidos para poder tener un análisis más preciso. Sé que no fue el mejor de sus partidos, pero tiene condiciones innatas para destacarse, tanto físicas como técnicas”, aseguró Silvestri.

Cabe agregar que la Sub 20 volvió a jugar este fin de semana y cayó 2-1 ante Colombia, con lo que sus opciones de clasificar a la siguiente ronda ya son mínimas. Esta vez, el lateral fue suplente e ingresó a los 46 minutos. Su rendimiento volvió a ser discreto.





