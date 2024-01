Para el exreferente de Atlético Nacional de Colombia, los íntimos de La Victoria no se han reforzado convenientemente para afrontar el campeonato local de la Liga 1 y la Copa Libertadores del presente año. “El técnico debe escoger a los jugadores, no los ‘genios’”, así inició el ‘Poeta’ el diálogo con Depor, tras conocer los refuerzos extranjeros que han venido a Alianza Lima para disputar el torneo local e internacional.

Hoy en día, las áreas directrices de los clubes informan como novedades sobre el monitoreo del GPS para medir el esfuerzo y rendimiento de los futbolistas, también el pesaje diario, las calorías, alimentación, entre otras cosas, que provocó una reacción en César Cueto. “Acá hay que saber correr y jugar bien, nada de ciencia. Los futbolistas tienen que ser profesionales, no es de ahora. Los jugadores no necesitan GPS, sino saber correr y jugar. Veo en menores que hasta castigan a los chicos por sacar malas notas en el colegio y no los dejan jugar”, señaló.

Hace poco salió a la luz una fotografía suya junto a Paolo Guerrero, el goleador histórico de la bicolor, quien no jugará en el equipo de sus amores. “Tuve la suerte de reencontrarme con Paolo, salió bonito el compartir. Le deseo lo mejor”, comentó el ‘Poeta’.

DT de Once Caldas lo llamó

En otro momento, César Cueto confesó que hace algunos días lo contactó telefónicamente un gran amigo del fútbol colombiano: Hernán Darío Herrera, técnico de Once Caldas . Charlaron amenamente y hay gran posibilidad de que vaya a visitarlo a su concentración si se dan los tiempos. Ambos compartieron vestuarios en el año 1981, después fueron rivales en la selección y el campeonato ‘cafetero’.

Como se recuerda, el ‘Poeta’ es un ídolo en Atlético Nacional de Medellín (1979-83), pero también dio cátedra a través de su fútbol en los clubes América de Cali (1984), Deportivo Pereira (1986) y Cúcuta Deportivo (1987).





