Las bajas de Restrepo

Para el duelo de este domingo, Alejandro Restrepo no contará con los expulsados Jiovany Ramos y Franco Saravia. En tanto al arco, al todavía no haber pronunciamiento por parte de la Comisión Disciplinaria de la Federación Peruana de Fútbol (CD-FPF) sobre el caso de Ángelo Campos, el entrenador colombiano cuenta con el ‘1′ del equipo para este fin de semana, mientras que en el banquillo aguardaría Ángel de la Cruz, portero que todavía no debutó en Primera División.

El principal dilema pasa por la conformación de la línea de tres, ya que Depor pudo conocer que Yordi Vílchez tampoco se encontrará apto para el encuentro de este fin de semana. El defensor arrastra una molestia muscular que tampoco lo dejó ser parte de la convocatoria frente a Universitario de Deportes y que, hasta el momento, no ha podido superar del todo. De hecho, en los últimos días no entrenó a la par del equipo y no será parte de la lista de viajeros a Tarapoto.

Por tanto, las variantes apuntan a que Renzo Garcés hará de stopper por derecha, mientras que Aldair Fuentes se mantendrá como líbero; ambos serán acompañados por Juan Pablo Freytes como stopper por izquierda. Asimismo, se pudo conocer que entre lo ensayado por el cuadro íntimo, Jhamir D’Arrigo continuaría siendo el carrilero por izquierda en lugar de Ricardo Lagos. Por tanto, el equipo formaría con Campos; Garcés, Fuentes, Freytes; Serna, Arregui, Rodríguez, Cabellos, D’Arrigo; Waterman y Barcos.

El caso del ‘Ruso’ Neira

El caso de Christian Neira está próximo a llegar a su final ya que, según lo planificado, sería oficializado como jugador de Alianza Lima la próxima semana. Como se recuerda, hubo una disputa entre Unión Comercio y el volante nacional, ya que el club alegaba que no podía firmar contrato con otro equipo por mantener un vínculo hasta el 2025. Pese a que se pedía una indemnización bastante alta, el área legal del jugador se amparó en sus derechos laborales, presentó argumentos ante la Cámara de conciliación y disputa de la FPF y el caso del jugador ya se encuentra bien encaminado para llegar a su final feliz.

Depor pudo conocer que, finalmente, sería declarado como jugador libre en los próximos días y podrá ser oficializado por el club íntimo. De momento, se supo que el futbolista de 23 años se mantiene entrenando en EGB de Lurín a diario; sin embargo, lo hace a partir de la 1 o 2 pm, fuera del horario del resto del plantel principal e, incluso, tampoco viste la indumentaria del club , ya que desde el club esperan que primero sea formalizado públicamente para que luego se integre al resto del equipo.

¿Qué se le viene a Alianza Lima?

Luego de su última derrota por 1-0 a manos de Universitario, Alianza Lima volverá a tener actividad esta semana cuando visite a Unión Comercio por la cuarta jornada del Torneo Apertura 2024 de la Liga 1 Te Apuesto. Dicho compromiso está programado para el domingo 18 de febrero desde las 2:00 p.m., se disputará en el Estadio Carlos Vidaurre García y será transmitido en exclusiva para todo el Perú por la señal de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Claro TV, Best Cable y Zapping, además de su versión de streaming a través de Liga 1 Play.

Debido a que el campeonato ha comenzado muy parejo y hay varios equipos en buen nivel, los ‘blanquiazules’ saldrán con todo para llevarse una importantísima victoria de una plaza muy complicada, especialmente ahora que necesitan recuperar los puntos que perdieron en el clásico. La última vez que ambos equipo se vieron la caras fue por la fecha 13 del Clausura 2023, con triunfo victoriano por 3-1 gracias a los goles de Josepmir Ballón, Hernán Barcos y Ricardo Lagos; Óscar Barreto puso el 0-1 parcial a favor del ‘Poderoso’.





