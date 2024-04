Sporting Cristal y César Vallejo chocan este lunes 29 de abril desde las 8:00 p.m. (en Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Argentina, Uruguay y Brasil) en el Estadio Mansiche, en el compromiso correspondiente a la décima tercera jornada del Torneo Apertura 2024 de la Liga 1 Te Apuesto. A continuación, conocerás todos los detalles del duelo, los horarios en los principales países de Latinoamérica y cómo ver su transmisión desde una teleoperadora o en streaming.

Sporting Cristal registra cuatro triunfos al hilo y se viene mostrando como un equipo sólido, más allá de que en el arranque de la temporada haya evidenciado muchas deficiencias defensivas. Por tal motivo, al igual que Universitario de Deportes, los rimenses son uno de los candidatos para llevarse el primer certamen del año.

En su último duelo por el Torneo Apertura 2024, el elenco dirigido por Enderson Moreira venció por 2-0 a Cusco FC en el Estadio Alberto Gallardo, con goles de Yoshimar Yotún y José Zevallos (en propia puerta). A pesar de que los celestes realizaron un partido bastante discreto en cuanto a la generación de juego, no necesitó apabullar a su rival para quedarse con el triunfo.

Uno de los que se pronunció previo al compromiso con César Vallejo fue Nicolás Pasquini, quien conversó con Cristal TV a mitad de semana. “Estamos en una buena situación, peleando el Apertura. El equipo está bien y lo viene demostrando partido a partido, tenemos que seguir así. Quedan cinco fechas, y todas van a ser importantes, ya que venimos peleando con la ‘U’, tendremos que estar concentrado de acá al final”, sostuvo el lateral argentino.

Asimismo, el futbolista de 33 años recalcó que individualmente viene mejorando en comparación de la temporada pasada y estar en la lucha por el campeonato lo motiva mucho. “En lo personal me siento muy bien, estar peleando el torneo me motiva mucho, me da mucha confianza, tengo muchas ganas de dejar una marca en el club, estoy contento con mi presente y espero poder así de acá hasta el final”, acotó.

Finalmente, Nicolás Pasquini valoró el nivel de César Vallejo y lo consideró un rival complicado en esta fecha 13. “Rival difícil, ya hemos jugado con ellos en su cancha y tienen buenos jugadores. Por la calidad de futbolistas que tienen, podrían estar más arriba en la tabla, va a ser otra final y ojalá que podamos estar a la altura del partido”, puntualizó.

En lo que respecta a los trujillanos, llegan a este duelo después de perder por 2-0 en su visita a Always Ready por la tercera jornada de la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2024. Previo a eso, en lo concerniente al campeonato local, cayeron por 1-0 en su visita a ADT. El elenco tarmeño aprovechó su ocasión más clara y se llevó la victoria con el tanto de Beto da Silva.

¿A qué hora juegan Sporting Cristal vs. César Vallejo?

El encuentro entre Sporting Cristal y César Vallejo está programado para este lunes 29 de abril desde las 8:00 p.m. según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay y Brasil el duelo comenzará a las 10:00 p.m., en Venezuela, Paraguay, Chile y Bolivia a las 9:00 p.m., en México a las 7:00 p.m., mientras que en España a las 3:00 a.m. del martes 30.

¿En qué canal ver Sporting Cristal vs. César Vallejo?

El partido entre Sporting Cristal y César Vallejo se disputará en el Estadio Mansiche y será transmitido para todo el Perú por la señal exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Claro TV y Best Cable, además de su versión de streaming a través de Liga 1 Play, Zapping y Fanatiz. Recuerda que también podrás vivir el minuto a minuto de este encuentro por la web de Depor.





