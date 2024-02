A través de sus redes sociales, el Club Atlético Platense presentó de forma oficial a Juan Pablo Goicochea, que llega procedente de Alianza Lima. El joven delantero firmó un contrato por tres temporadas.

¿Por qué Juan Pablo Goicochea se fue de Alianza Lima?

El jugador se formó en Alianza Lima y le guarda cariño al club blanquiazul; sin embargo, explicó que tomó esta decisión porque busca seguir creciendo en su carrera profesional. “Yo no salgo de Alianza por un tema económico, sino por buscar el crecimiento de mi carrera y estoy muy feliz y emocionado por este nuevo reto”, señaló en sus redes sociales.

Asimismo, no dudó en agradecer al club de La Victoria por todo lo que le ha dado en el inicio de su carrera. “Gracias, Alianza Lima. Gracias a cada persona del club que me ayudó, que me apoyó y que confió en mí en todo este tiempo. Gracias a toda la hinchada que siempre está ahí para apoyar al equipo y estoy muy feliz de haber vestido esta camiseta”, agregó.





