El presente de ‘Aladino’ no es el mejor, no se ha ganado el titularato en el equipo de Guillermo Salas y cuando le ha tocado ingresar no ha estado en su mejor estado físico. Si bien cuando Cueva tiene la pelota, su calidad no tiene discusión; la falta de ritmo sí le está pasando factura. Parece lejano cuando en su momento, el ‘10′ de la selección peruana fue sondeado para Boca Juniors; el propio Juan Román Riquelme lo llamó, pero su respuesta fue negativa y decidió quedarse en Arabia Saudita.

Le dijo que no

A finales del 2021, el nombre de Christian Cueva sonó fuerte en Boca Juniors. ‘Aladino’ era la figura de la selección peruana que dirigida Ricardo Gareca y que buscaba el pase al Mundial de Qatar 2022. El volante tenía contrato con Al-Fateh, pero eso no impidió que el propio Juan Roman Riquelme se contactara con el peruano para intentar convecerlo de que se sume al proyecto ‘Xenezie’.

Sin embargo, las negociaciones nunca prosperaron y ‘Aladino’ optó por quedarse en el Medio Oriente. “Me impresioné mucho cuando habló conmigo. De hecho, tanto mis hermanos y yo siempre fuimos hinchas de Boca. Cuando me llamó fue un sueño, de hablar con un ‘10′ que uno siempre siguió, que admiró. La posibilidad estuvo. Yo tenía contrato, y la verdad que en Arabia Saudita, la gente de Al Fateh se porta muy bien conmigo, me trata de maravilla”, le dijo a Depor en su momento.

Cueva prefirió hacer respetar su contrato con el club saudí, donde era una de las figuas, y le dijo que no a Boca. “Se manejó muy directo con mi empresario. Yo lo único que quería era estar enfocado en estas últimas fechas que quedaban de selección. En el fútbol hay muchas situaciones que uno tiene que ver, arreglar. Si uno estuviese libre, sería más rápido. También analizar muchas cosas personales. Y también las personas de Al Fateh son maravillosas conmigo, las quiero mucho. Y siento que el día que pueda dejar el club, que puede pasar, lo voy a sentir”, agregó.

¿Qué pasó después?

Luego de que las negociaciones se cayeran, Cueva siguió en Al-Fateh, fue protagonista y jugador clave del equipo hasta que a inicios de este año la relación se rompió. El técnico Georgios Donis dejó de ponerlo como antes, perdió lugar en el ‘11′ titular y eso empezó a molestar a ‘Aladino’. Hasta que en enero, el peruano anunció que quedaba libre de su club por falta de pagos. De acuerdo a su versión, le debían cuatro meses de sueldo.

Números en Al-Fateh Partidos Jugados Minutos Jugados Goles Asistencias Temporada 20/21 17 1263′ 8 8 Temporada 21/22 25 2183′ 8 5 Temporada 22/23 9 673′ 0 3

En ese escenario, Alianza Lima fue uno de los equipos interesados en tenerlo. Y aunque el tema con Al-Fateh se solucionó y su contrato siguió vigente, el club saudí no se opuso a cederlo, como quería el jugador. Fue así que ‘Aladino’ volvió a La Victoria en marzo con la esperanza de recuperar su fútbol.

El objetivo era tenerlo bien físicamente para la Libertadores, que sea clave en el equipo y pelee el puesto con Andrés Andrade. No obstante, la realidad estuvo distante a estas ideas. Empezó a jugar de a pocos en el torneo local y el ‘Rifle’ mostró mejores condiciones para ganarle el titularato.

Si bien el colombiano sufrió una dura lesión previo al partido contra Libertad, todos pensaron que eso le daría posibildiad a Cueva; sin embargo, para ese encuentro, Guillermo Salas prefirió poner a Pablo Lavandeira por delante de ‘Aladino’, lo que grafica su mal presente en el elenco íntimo.

Su cesión termina a finales de agosto y aunque sigue en deuda, el elenco íntimo hará todo lo posible por extender su préstamo por un año, esperando así que siga teniendo continuidad y pueda volver a ser el de antes. Versión que todos esperamos que retome, pues pensando en las Eliminatorias, la selección peruana necesita la mejor versión del ‘10′.

Números en Alianza Lima Partidos Jugados Minutos Jugados Goles/Asistencias Temporada 2023 9 389′ -





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.