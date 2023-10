Tipo de lesión

El doctor Luis Cotillo indicó a Depor que, al tratarse de un futbolista profesional, una lesión de la magnitud de una rotura de ligamento cruzado posterior necesita una pronta operación y es poco probable que pueda competir: “Para un jugador que tiene ese tipo de lesión, se tiene que operar sí o sí por jugar a alto nivel, ya que afecta a la estabilidad de la rodilla y no le permitiría jugar”.

Al respecto, también indicó: “Sí puede continuar jugando por un tiempo, pero no prolongado. Por ejemplo, en caso de manejarlo, jugaría unos diez minutos como máximo , pero luego pierde estabilidad. El futbolista tendría que operarse sí o sí y luego realizar una terapia física que son de 9 a 12 meses. Porque si padece una lesión así, el futbolista sabe que tiene la alta posibilidad de romperse toda el área del ligamento”. En tal sentido, cabe considerar que Christian Cueva está próximo a cumplir 32 años y ya se encuentra en la etapa final de su carrera por la poca continuidad que ha venido teniendo en el último tiempo.

Por tanto, cabe recordar que este tipo de lesión impide que un futbolista pueda rendir a alto nivel profesional e, incluso, es una dolencia bastante parecida a la que sufrió Andrés Andrade y que no le permitió seguir en las canchas. Al ‘Rifle’, si bien pudo volver tras realizar terapias físicas y jugar algunos minutos, le recrudeció el área afectada y se sometió una operación que no le permitirá reaparecer en el campo por lo que resta de la temporada.

Cueva a futuro

Como se recuerda, más allá de que este año no ha gozado de regularidad dentro del equipo íntimo ni se ganó un puesto en el once titular, la idea de Christian Cueva es renovar de cara a la siguiente temporada, considerando que su contrato vence a finales de este año. En tanto a sus números, ‘Aladino’ registra 22 partidos disputados con Alianza Lima en el presente curso, en 14 de ellos arrancó con titular y no sumó goles.

En tanto a Copa Libertadores, el principal objetivo para el que fue contratado en marzo de este año, el jugador disputó cinco encuentros y arrancó en dos de ellos sin registrar goles o asistencias. Asimismo, su último paso por el cuadro íntimo ha estado empañado por indisciplinas mediáticas que generaron malestar en el club y los hinchas. De momento, su renovación de cara al 2024 se ve bastante lejana.

