Christian Cueva en marzo de este año fue presentado a lo grande en Alianza Lima. Con los pergaminos que venía precedido y su destreza para jugar al fútbol, ilusionó a los blanquiazules con poder alcanzar un juego dominante y contundente, tanto a nivel nacional e internacional, sin embargo, la desilusión no tardó en apoderarse del hincha pues el último gran ‘10′ que ha tenido la selección peruana, no logró el rendimiento que todos esperaban. Jugó 27 partidos e hizo un total de 1373 minutos, pero no ha gritado gol y solo registra una asistencia en lo que va de la temporada. Una situación inusual en él por su categoría como futbolista; jugó en Sao Paulo, Toluca, Santos. Es más, con el cartel deportivo con el que llegaba, el trujillano apuntaba a ser titular, pero hoy es una pieza de recambio para el director técnico aliancista Mauricio Larriera.

