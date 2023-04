Alianza Lima está viviendo un buen momento al nivel futbolístico, pues poco a poco están consiguiendo los resultados que lo acercan a los dos principales objetivos que tienen para este 2023: el tricampeonato en la Liga 1 y llegar lo más lejos posible en la Copa Libertadores. Actualmente en ambos torneos son líderes y las cosas están bien encaminadas. Sin embargo, en la interna del club todavía hay mucha incomodidad por lo que viene sucediendo respecto a la programación de los partidos y la reciente sanción que recibió Christian Cueva por la tarjeta roja que vio en el duelo ante Unión Comercio.

El último miércoles se conoció que la Comisión Disciplinaria de la Federación Peruana de Fútbol (CD-FPF) suspendió al mediocampista ‘blanquiazul’ por una fecha del Torneo Apertura, lo cual lo dejará fuera del encuentro frente a Carlos A. Mannucci por la décimo quinta jornada, programado para el próximo domingo 7 de mayo en el estadio Alejandro Villanueva. Por tal motivo, el propio futbolista se refirió a lo sucedido y recalcó que espera que la sanción sea anulada.

“Me imagino que eso está en curso. No he preguntado todavía, pero lo real es que me tendría que sacar esa fecha, si hablamos con la verdad. Voy a esperar, espero que tomen la mejor decisión. Si hablamos con la verdad, hemos presentado pruebas contundentes, creo que también, el comisario, algún periodista ahí transmitiendo, ya lo dijeron. Está más que claro”, manifestó en diálogo con GOLPERU.

El volante de 31 años remarcó los detalles de los que sucedió el pasado domingo en Tarapoto, dando cuenta de que al conversar con Diego Haro –árbitro principal del partido–, este le dijo que los había insultado al reclamar los ocho minutos de tiempo extra que se agregó. Tal como pasó el mismo fin de semana, ‘Aladino’ negó rotundamente aquella imputación.

“Yo me acerqué a él (Diego Haro). Me acerqué a preguntarle qué es lo que le había dicho el cuarto (árbitro). Ya lo habrán escuchado (Supuestamente Cueva le dijo que ellos “eran una cag***”), ya no es bueno repetirlo tampoco. Eso es una mentira, yo no voy a permitirlo. No hablo mucho por las rojas o por la fecha que me pueden dar, me encantaría que me la quiten por lo injusto que es. Si permitimos que esto pase, que yo sea sancionado sin haber hecho nada malo, entonces lo único que estamos permitiendo es que no avancemos”, agregó.

Alianza Lima apeló a la sanción que recibió Christian Cueva. (Foto: Alianza Lima)

El momento de Alianza Lima y el hinchaje de Luis Advíncula

Por otro lado, Christian Cueva es consciente del buen momento por el que están pasando él y sus compañeros en Alianza Lima, especialmente por el liderato en la Liga 1 y la última victoria sobre Libertad en la Copa Libertadores. No obstante, prefiere ir paso a paso y no apresurarse en mirar más allá de los partidos que se les vienen en estos días.

“Fuimos a Asunción con Libertad, con la intensión de ganar. Pero vamos paso a paso, no nos vamos a apresurar. Las victorias hay que disfrutarlas en su momento, pero después hay que enfocarnos en el siguiente paso a dar. No quiero especular muchas cosas, quiero ir paso a paso y que el equipo sienta eso también”, remarcó.

Asimismo aclaró que, si bien Universitario y otros equipos se están acercando en la tabla de posiciones, solo están enfocados en lo que puedan hacer ellos mismos y no el resto. “No hablamos, no solamente de Universitario, sino no hablamos de nadie. Nos enfocamos en nosotros. Y si hablamos, es del rival próximo que nos toque. No hablamos mucho de lo que pueda estar pasando en otros clubes. Mientras que estemos enfocados en nosotros, creo que non hay otra cosa. Dependemos de nosotros, así que eso lo tenemos más que claro. Tranquilo por eso y el grupo lo siente igual”, apuntó.

Finalmente, Christian Cueva tomó la palabra sobre las recientes declaraciones de Carlos Zambrano en ESPN, donde reveló que Luis Advíncula es hincha de Alianza Lima y que en algún momento le gustaría jugar en el club cuando vuelva al fútbol peruano. A ‘Aladino’ le agrada esa idea y como hincha ‘íntimo’ le gustaría que ‘Bolt’ vistiera la ‘blanquiazul’ muy pronto.

“En realidad Carlos (Zambrano) ya lo dijo. Internamente lo hemos conversado con ‘Lucho’ y definitivamente el hinchaje que tiene por Alianza es algo personal. Siento yo que uno como futbolista, el cariño y el respeto que uno va a tener por un club, en donde debutó y creció, eso no va a cambiar con el hinchaje. Creo que él, en sus planes está. Dependerá mucho de él, si está en sus planes, ojalá. Como hincha me encantaría que él juegue en Alianza”, puntualizó.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.