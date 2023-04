¿Qué encontraste en Alianza que no había en los otros clubes en los que has estado?

Tengo más de 15 años de carrera futbolística y me ha tocado todo tipo de grupos, buenos, malos, desunidos o unidos. Pero lo que importa hoy es mi presente en Alianza. Encontré un buen grupo, muy unido. Se especulaba mucho de la desunión del grupo, siempre se especula y eso me tiene sin cuidado . Pero al llegar al club me trataron como uno más de ellos. Me sentían como en casa, soy muy hincha de Alianza. Tenía ganas de venir acá y cumplir un sueño. Siempre sentí el apoyo de los dirigentes, de su interés hacia mi persona. Eso me motivó mucho, ya que veníamos conversando hace tiempo hasta que se pudo concretar. Hoy en día mi presente es Alianza, me siento muy contento de estar aquí y que las cosas estén caminando bien para todo el grupo.

¿Esa adaptación fue fácil por ser hincha blanquiazul?

Nunca nada es fácil, siempre cuesta un poco. Pero parece fácil cuando te sientes uno más de ellos. El grupo ha estado yendo bien, los resultados han estado acompañando. Todo es alegría, felicidad, esperamos que se siga manteniendo. El fútbol siempre tiene momentos buenos y malos, en los cuales tienes que saber sobrellevarlos, levantarte cuando la pasas mal. Y para eso es el grupo, estar unidos en las buenas y las malas. Pero fuera de todo, como te digo, los resultados han venido acompañando y hace que mi estadía aquí en el club sea más fácil.

¿Consideras que estás en buen nivel?, ¿qué Zambrano estamos viendo en Alianza?

Estoy cómodo, porque los resultados se están dando. El equipo está que la mete, simplemente debemos tener más efectividad para estar más cómodos atrás. Pero, sinceramente, creo que puedo dar mucho más. Yo vengo arrastrando una lesión en la pubalgia. La gente no tiene ni idea de lo que es, eso me resta mucho y no poder dar el 100%; pero intento matar por esta camiseta. Siempre me he caracterizado por entregarme al máximo. Sé que esta lesión que tengo es crónica, incomoda mucho, aparece cada dos o tres días, el dolor es fuerte; pero estoy mentalizado en hacer las cosas bien acá. Siempre quise venir a Alianza, retribuirle el esfuerzo que hizo por mí, el cariño que me tiene la hinchada es mutuo. Venir a Alianza es lo mejor que me pasó en mi carrera y a veces me olvido de ese dolor. Mis compañeros están entrenando y yo tengo que bajarle la intensidad para que no se me inflame esa zona. Juego un partido y los siguientes dos o tres días no puedo ni levantarme de la cama. Es incómodo.

¿Sientes que también son incómodas las programaciones de los partidos de Alianza en la Liga 1 ?

Sí, pero es lo que nos toca, ya no hay marcha atrás. Quejarnos es en vano, porque igual se va a jugar. Guste o no guste, ya está programado todo esto, somos profesionales y tenemos una gran plantilla. ‘Chicho’ ya lo dijo, cualquiera puede jugar. Esté yo o cualquier otro compañero, lo vamos a hacer bien. Así ha estado funcionando el grupo, lo importante es que confiemos en nuestros compañeros y que cualquiera pueda ser titular.

Hernán Barcos dijo que Alianza tiene las cosas difíciles, ¿sientes que están contra todos en este campeonato?

En el fútbol siempre pasan cosas raras, no es de ahora ni de antes; pero poner excusas no vienen al caso. Hay momentos malos, arbitrajes buenos o malos, pero ya es muy rochoso que se equivoquen mucho en contra de Alianza. Encima, Alianza es un equipo grande, el más grande del Perú, y son mucho más notorios esos errores arbitrales. No se les puede decir nada a los árbitros, porque van en contra del jugador. Seamos claros, el árbitro se equivoca y no pasa nada. El jugador se equivoca y va para las duchas o se acabó el partido. Eso tienen que corregirlo por el bien del fútbol peruano, no por el bien de Alianza. Tiene que haber respeto hacia los jugadores.

Hubo quejas del mal estado de las canchas en provincias...

Mi primera salida en el torneo local fue a Sullana y, sinceramente, la cancha fue una vergüenza. Estuve allí y puedo opinar en voz alta para que la gente sepa cómo son las cosas. No es por creerme nada ni que por venir de Europa veo estadios distintos. Pero hay un respeto hacia los jugadores. Tiene que haber buenos campos, buenos camerinos. No había ni agua. Y ahora pasó lo mismo en Tarapoto, tuvimos que agarrar nuestras cosas y bañarnos en el hotel. Eso la gente no sabe. Cualquiera se incomodaría por eso. Uno va a trabajar y encuentras esas cosas negativas. Cuando la selección va a jugar afuera, al final, nos perjudica, porque no tienes canchas buenas, no tienes campos buenos ni camerinos cómodos. Vas allá y te encuentras otra realidad. Esperemos que cambie y no solo echarle la culpa a la Federación, sino también al IPD. Hay que ir todos de la mano para avanzar por el bien del fútbol, que es la única herramienta que le da alegría al pueblo.

¿Qué hace que a ‘Chicho’ Salas le vaya bien y destaque tanto en acá como en el exterior?

Con ‘Chicho’ puedo resaltar la confianza que tiene con el jugador. Te dice las cosas claras, sean buenas o malas. Si son malas, te las dice muy claro. Lo mismo pasaba con Ricardo (Gareca). Te decías las cosas claras y todo empezó a cambiar. Por eso digo que la unión del grupo es lo más importante y él lo sobrelleva. A veces hay diferencias entre un jugador o dos jugadores que no están contentos y es normal, a todos les puede pasar. Pero lo importante es decir las cosas en la cara, creo que soluciona hablando frente a frente. Tenemos 30 jugadores y cualquiera puede estar en el campo. Es difícil tener a los 30 contentos. Pero los resultados nos han venido acompañando, todos han hecho las cosas bien. En el campo somos una familia, el propósito principal es ganar, mantener al club arriba. Los nombres de los jugadores no suman más que una institución. Trabajamos para Alianza Lima y lo queremos poner donde tiene que estar siempre.

¿Qué otras similitudes encuentras entre Ricardo y ‘Chicho’?

Esa es la principal, tratan de llevar el grupo unido, hablar con el jugador, en las buenas y en las malas. El tema mental. En la selección es otro nivel, otros jugadores, sabiendo que te enfrentas a los mejores de cada país. Siempre es lindo tener a un entrenador local, peruano, que le esté yendo las cosas bien. Hoy en día ‘Chicho’ ya lleva con el equipo año y medio, y las cosas le salen bien. Sus estadísticas hablan por sí solas, tiene el apoyo de nosotros. Con ‘Chicho’ estamos a muerte hasta el día de hoy.

¿Ganar en la Copa Libertadores significó quitarse una mochila pesada?

Se especulaba mucho, se hablaba mucho de eso. Creo que los mismos peruanos se alegraban de eso (llevar 30 partidos sin ganar en la Libertadores), no los hinchas aliancistas; pero eso es lo negativo que tiene el Perú. Lo negativo vende, siempre ha sido así. Yo como peruano me alegra cuando a la ‘U’ le va bien. Hay rivalidad cuando se juega un clásico, es inevitable, pero cuando juega un equipo peruano afuera, hay que apoyarlo, no hay que desearle el mal al otro. Se ha dicho siempre que el enemigo de un peruano es otro peruano, y sinceramente eso me revienta; pero es parte del fútbol. Lo que más me importa es Alianza, estamos pasando un momento lindo, con resultados positivos en la copa, ya rompimos ese maleficio del que tanto se habló y ahora simplemente a pensar en otras cosas más importantes y en la clasificación, que no es imposible. Hace tiempo un equipo peruano no pasa a la siguiente ronda de la Libertadores, que es un torneo muy duro. Y simplemente esperemos que Alianza y a los equipos peruanos les vaya bien.

Por el momento que atraviesa Alianza es lógico ilusionarse con el tricampeonato y en la Libertadores...

Trabajamos para ser tricampeones. Alianza ha hecho un esfuerzo tremendo trayendo muchos jugadores del extranjero, hablo de mi persona también, hizo un gran esfuerzo. Creo que ha armado un grupo para pelear el título todos los años posibles. Y sobre todo en la Libertadores, que era el principal objetivo, sacarnos la mochila y jugar más sueltos. Pero eso no equivale a que nos vamos a relajar, ahora nuestra próxima meta es clasificar. Sabemos que lo tenemos allí, no nos sentimos menos que nadie ni mejores que nadie. Somos un equipo muy humilde, tenemos que seguir trabajando duro para conseguir los resultados.

Jefferson Farfán dijo que te consideraba el mejor central del fútbol peruano después del ‘Mudo’ Rodríguez...

Cada uno tiene su propio concepto. Yo lo respeto. Tal vez él también puede decir: ‘no me gusta Zambrano’. Y no pasa nada. Yo me siento el mejor y con eso basta. La gente puede decir que soy muy malo. Sinceramente, me resbala. Lo que me importa es lo que piense yo, mi familia y el club. Alianza es mi casa. Si ellos están contentos conmigo, yo voy a estar tranquilo.

