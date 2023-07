Este sábado, Alianza Lima se medirá contra Sporting Cristal, por la tercera fecha del Torneo Clausura de la Liga 1 Betsson 2023. Sin embargo, en los pasillos de La Victoria no solo se habla de la estrategia que utilizará Guillermo Salas ante la pizarra de Tiago Nunes, sino también de la actualidad de Christian Cueva. El volante blanquiazul no estuvo presente en el entrenamiento del último lunes y desde el club victoriano dejaron en claro que el jugador nunca solicitó algún permiso (estuvo en un evento realizado en la ciudad de Trujillo). En medio de ese panorama, Depor conoció que este miércoles asistió al complejo deportivo de EGB, pero no entrenó con el primer equipo.

La historia es la siguiente: el mediocampista de la blanquirroja llegó a las 7:30 am. a las instalaciones del Esther Grande de Bentín, a pesar de que el plantel principal estuvo citado a partir de las 9 am. En medio de ello, se supo que el ‘10′ se puso ropa de entrenamiento, pero no tuvo autorización para trabajar con el resto de sus compañeros; lo hizo aparte. La postura de Alianza Lima es que no sea considerado (ojo, su vínculo con los íntimos culmina en agosto).

Con relación al tema legal, se conoció que el martes hubo una reunión entre el área correspondiente de la institución victoriana y Christian Cueva, pero no se llegó a ningún acuerdo. Todo hace indicar que hoy volverán a juntarse. Es decir, las próximas horas son claves respecto al caso.

En lo deportivo, Christian Cueva acumuló los siguientes registros en La Victoria: en la Liga 1 Betsson 2023, alcanzó 532 minutos en 10 partidos (en seis fue titular); mientras que en la Copa Libertadores estuvo en cinco duelos (244′).

La postura de Cueva

A través de su cuenta en Instagram, Christian Cueva dejó el siguiente mensaje: “Pido perdón a todos por la decepción y molestia que he provocado desde mi llegada y que en las últimas horas hice más aguda. Estas disculpas van especialmente para la hinchada de Alianza Lima, que fecha a fecha me brinda su apoyo incondicional. Las disculpas a mis compañeros, comando técnico y club las haré en privado”.

Asimismo, el jugador de la Selección Peruana indicó: “Sé que las faltas traen consecuencias, aceptaré lo que se me imponga. Espero tener la posibilidad de reivindicarme. Pido disculpas en especial a mi familia, que durante las últimas horas estuvo expuesta a ataques en redes sociales y pido, por favor, que la dejen tranquila, pues cualquier responsabilidad es única y exclusivamente mía”.

Finalmente, sostuvo que “la mochila que cargamos los futbolistas, personas de carne y hueso, contra lo que se cree, es a veces pesada y difícil... y al no tener la fuerza suficiente para cargarla, elegimos mal. Buscaré ayuda para soportar más y elegir mejor”.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.