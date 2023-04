En el mismo comunicado, líneas arriba, Alianza Lima informa que advertirá a la Comisión Disciplinaria de un supuesto mal entendido que terminó perjudicando a Christian Cueva con su expulsión. Según señala, basados en el testimonio del propio futbolista, además de periodistas que hicieron la cobertura y “autoridades del sector”, se concluye que el mediocampista nunca insultó a los árbitros. Esta versión dista del juez de línea Wilder Espinoza, quien le comunicó al árbitro principal Diego Haro que Cueva había usado el término “son una cag...” contra los árbitros, razón por la que inmediatamente fue sancionado con la tarjeta roja.

La carta remitida a la FPF también sugiere que la programación de partidos viene siendo desproporcionada, pues tendrán que disputar 6 partidos en los próximos 21 días. Razón por la que piden que el duelo ante Vallejo, del 10 de mayo próximo, se reprograme.

Christian Cueva también hizo su descargo y aseguró que nunca le faltó el respeto a los árbitros, al mismo tiempo que pidió no lo afecten. “Él dijo que yo les había dicho que son una cag***. El cuarto árbitro habló y efectivamente le dijo a Diego Haro que son una cag***. Lo único que yo le dije fue por qué dio ocho minutos. Lo hice acá, lo hice en el partido con Paraguay donde me acerqué al cuarto y le dije por qué los dos minutos extra. No hay nada de malo. Grité fuerte para que me escuche el árbitro”, explicó Cueva sobre lo sucedido en el duelo ante Unión Comercio, en Moyobamba.

Con el equipo agotado tras la histórica victoria en asunción, el técnico Guillermo Salas decidió rotar y darle minutos a otros jugadores. Uno de ellos fue Christian Cueva, quien ante Comercio arrancó de titular. El mediocampista, que no destacó pero tampoco desentonó, fue cambiado a los 74′ minutos para el ingreso de Jairo Concha, ya cuando los íntimos vencían de visita por 2-1.

Fue entonces que su presencia sumó mayor protagonismo. Fuera del campo, mejor dicho al borde de la cancha, Cueva arengaba a sus compañeros y daba indicaciones como un asistente de Salas. Reclamaba y alentaba. Fue en ese contexto que llegó la amonestación.

Por ahora, tras el reclamo de Alianza Lima, el plantel de Guillermo Salas se mantiene con ventaja en su liderato de la Liga 1, así como en un sorprendente primer lugar en el Grupo G de la Copa Libertadores, donde suma un empate y un triunfo.

Eso sí, Christian Cueva sigue sin ser el jugador influyente que se le reclama para ambos torneos. Sin pretemporada y con lesiones que lo fastidian, el mediocampista sigue sumando horas de vuelo y se espera que su rendimiento vaya en ascenso. Por lo pronto, el puesto viene siendo bastante bien cubierto por Andrés Andrade.









