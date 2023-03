Para el cotejo ante Sport Huancayo, Guillermo Salas tenía planificado hacer ingresar a Christian Cueva los últimos 15-20 minutos. Finalmente, el futbolista nacional entró al campo a los 70 minutos en reemplazo de Andrés Andrade en un partido donde no supo hacerse notar -debido al bajo rendimiento que venía mostrando el plantel blanquiazul-, pero que sirvió para entender en qué posición lo utilizará ‘Chicho’: como ‘10′, detrás del punta.

En cuanto al trabajo que se viene realizando con el futbolista, este martes cumplirá dos semana desde el primer entrenamiento que tuvo con Alianza. La idea del comando técnico es ir dándole minutos de manera progresiva hasta que alcance su 100%, lo cual debería ser para el arranque de la Copa Libertadores el próximo 5 de abril.

Cueva no presenta ninguna lesión y su acondicionamiento se está dando más rápido de lo esperado. No solo se encuentra entrenando en Matute, además, por las tardes se enfoca en lo físico de manera particular. Es así como Salas decide llevarlo a la altura de Huancayo y darle minutos a pesar del complejo panorama. Ahora deberá definir si llevarlo o no al calor de Piura.

Mientras tanto, este martes los blanquiazules vuelven a entrenar pensando en el siguiente rival y en corregir los errores que se vieron en el Estadio Huancayo. A continuación, explicamos algunas decisiones del DT Salas, los puntos que deberá mejorar y qué futbolistas estarían disponibles el fin de semana.

Cambio de planes

El fin de semana la planificación de Guillermo Salas se vio trastocada a último minuto cuando Franco Zanelatto y Gino Peruzzi tuvieron que quedarse en Lima debido a un malestar estomacal y un esguince de primer grado en el tobillo, respectivamente. Ambos futbolistas trabajaron con el plantel a lo largo de la semana e iban a ingresar desde el arranque ante Sport Huancayo; por lo que el técnico blanquiazul tuvo que reformular su equipo.

Con la ausencia del volante, ‘Chicho’ terminó colocando en el once inicial a Jairo Concha, quien finalmente no fue convocado para los amistosos de la selección peruana y pudo incorporarse al plantel íntimo. Sin embargo, es de conocimiento que no entrenó con los victorianos toda la semana y realizó otro tipo de trabajo y cargas con Juan Reynoso en La Videna.

En tanto, por la banda derecha, el DT de Alianza Lima colocó a Edinson Chávez, quien por primera vez se puso la blanquiazul en un cotejo oficial, pues anteriormente no había aparecido ni en banca.

Estos puntos sumados a la ausencia de Carlos Zambrano por selección complicaron el panorama íntimo y dieron un giro inesperado al equipo que parecía invencible y que tenía la presión de su hinchada de mantenerse invicto a puertas de la Copa Libertadores.

Es hoy banda. Todos juntos 💪💪💪 pic.twitter.com/nvAV79v9dx — Hernán Barcos (@Hernanbarcos) March 19, 2023

Errores por corregir

Las ausencias y los cambios inesperados en el once titular no fueron los únicos factores que llevaron a Alianza Lima a la derrota. Hubo errores puntuales como el que ocurrió en el minuto 53, cuando Franco Saravia, en el intento por despejar un mal y corto pase de Pablo Míguez, terminó poniéndole el balón en bandeja a Ronal Huaccha para anotar el 2-1 a favor de los locales.

La responsabilidad terminó recayendo en el poco experimentado portero. Pero si se analiza la jugada termina siendo el corto e impreciso pase del central el que provoca una reacción inesperada y poco inteligente a Saravia.

Para este cotejo, ‘La Cotorra’ fue quien ingresó en reemplazo de Zambrano con el objetivo de mantener a Santiago García por la banda izquierda. ¿La razón? ‘Chicho’ tiene como objetivo jugar con ambos extranjeros por las bandas -García y Peruzzi- en la Copa Libertadores Libertadores. Sin embargo, los resultados no están jugando a favor del estratega, quien cuenta con Ricardo Lagos en la banca de suplentes.

De esta manera, su primera tarea será definir y consolidar una línea defensiva, puesto que hasta el momento de los cinco partidos que ha disputado en la Liga 1, en ninguno se repitió formación.

Partido Defensa Alianza Lima 2-0 Sport Boys Peruzzi, Montoya, García, Lagos Universitario 1-2 Alianza Lima Peruzzi, Zambrano, García, Lagos UTC 0-1 Alianza Lima Peruzzi, Miguez, García, Vilchez Alianza Lima 2-0 Cusco FC Peruzzi, Zambrano, Vilchez, García Sport Huancayo 2-1 Alianza Lima Chávez, Míguez, Vilchez, García

En cuanto a la portería, de los cinco cotejos que ha jugado Saravia esta temporada, en tres de ellos ha logrado mantener el arco en cero (60%) y apenas ha recibido dos goles. En tanto, en la temporada 2022, donde alternaba con Angelo Campos, de diez duelos disputados en seis no recibió anotaciones y tuvo una racha de cinco partidos consecutivos con el arco invicto. Se conoce que ‘Chicho’ confía plenamente en él y el error del fin de semana lo considera un hecho aislado. Incluso, Hernán Barcos habló al respecto.

“Un error lo comete cualquiera y acá todos estamos para apoyarlo. Así como nosotros erramos arriba, él puede errar abajo y, lastimosamente, cuando te equivocas abajo, te hacen un gol en contra; pero nosotros también tuvimos situaciones y no las pudimos concretar”, declaró el ‘Pirata’.

Dependerá de Salas decidir mantenerlo o no en la portería, considerando que a Tex Tex lo retiró del titularato por temas extradeportivos. “La suplencia de Ángelo Campos lo estamos manejando internamente. Sí hubo un tema disciplinario, eso se sabe, él es consciente de eso y está tranquilo”, dijo en una entrevista con RPP.

Por otro lado, en el mediocampo tendrá que analizar puesto por puesto. Pablo Lavandeira, quien retornó al equipo titular después de dos fechas, fue el más irregular. ‘Chicho’ decidió colocarlo en reemplazo de Bryan Reyna, aún cuando es un futbolista que se desenvuelve mejor como volante interno. Eso sí, se entiende que para el próximo cotejo su presencia dependerá de la recuperación del ex Cantolao.

Mientras tanto, la otra interrogante de Salas deberá estar en si es o no adecuado colocar a Concha y Andrade a la vez. Uno más creativo y el otro más ofensivo, pero que el fin de semana no tuvieron sintonía al momento de generar. En tanto, este punto está directamente relacionado a cómo se encuentre Christian Cueva.

El camino que tenemos que recorrer es largo. ⚪️🔵



Pero estamos y seguiremos 𝗷𝘂𝗻𝘁𝗼𝘀 𝗵𝗮𝘀𝘁𝗮 𝗲𝗹 𝗳𝗶𝗻𝗮𝗹. 🤝🏾



Porque somos 𝗕𝗜𝗖𝗔𝗠𝗣𝗘𝗢𝗡𝗘𝗦 y somos 𝗔𝗟𝗜𝗔𝗡𝗭𝗔. 💙#PorElTri#AlianzaBicampeón pic.twitter.com/RObJ7AfcBl — Club Alianza Lima (@ClubALoficial) March 20, 2023





Retornos y ausencias

Para enfrentar a Atlético Grau en Piura este domingo (1:00 p.m.), Alianza Lima aún contará con la ausencia del central Carlos Zambrano, quien se encuentra en Europa para jugar ante Alemania y Marruecos con selección el próximo sábado 25 y martes 28, respectivamente. No obstante, según confirmó ‘Chicho’ Salas, Bryan Reyna estaría de regreso. El motivo de su no convocatoria se debió a una contractura muscular que no sería de riesgo.

“Bryan Reyna ha sufrido una pequeña contractura y por ese motivo es que no ha sido considerado para los partidos de la selección peruana. Ahorita se encuentra en Lima recuperándose con la encargada del área médica y se está viendo todo ese tema con él. Estoy seguro que la próxima semana lo vamos a tener”, confirmó el técnico.

En tanto, Franco Zanelatto también estará de regreso, por lo que la única duda es Gino Peruzzi. El lateral derecho está recuperándose de su esguince de primer grado, pero el tiempo estimado de para es de una semana; es decir, este viernes.

Cabe resaltar que para este cotejo, Alianza Lima solicitó un cambio de horario. El delegado del club envió una segunda carta a la Liga 1 el pasado jueves pidiendo que el duelo se realice a las 4:00 p.m. debido a las altas temperaturas que hay en la localidad (33° y sensación térmica que bordea los 35-40°) y que pueden ser perjudiciales para los futbolistas y todos los trabajadores ligados a este evento.

Solicitud de Alianza Lima respecto a su partido ante Atlético Grau. (Imagen: Alianza Lima)

Solicitud de Alianza Lima respecto a su partido ante Atlético Grau. (Imagen: Alianza Lima)





