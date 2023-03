Boca vs. Instituto se miden (EN VIVO | EN DIRECTO) por la fecha 8 de la Liga Profesional Argentina. El choque se disputará este domingo 19 de marzo desde las 5:00 p.m. (hora peruana) y 7:00 p.m. (hora argentina) desde La Bombonera. Ambos buscan escalar posiciones en el torneo y retomar la senda de la victoria. La transmisión estará a cargo de ESPN y STAR Plus. No te pierdas el minuto a minuto en Depor.

Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV que te presentaremos a continuación. Depor.com te ofrece el minuto a minuto más completo de todos con los goles, tarjetas amarillas, rojas y demás incidencias. Engánchate también a la transmisión y narración de los perfiles de Twitter de Boca e Instituto.

La octava jornada del fútbol argentino, pone frente a frente a dos elencos que acumulan dos encuentros sin victoria, pero están entre los primero lugares de la tabla de posiciones.

El ‘Xeneize’, que igualó con Defensa y Justicia y perdió con Banfield sin dejar una buena imagen, acumula 11 puntos en la tabla de posiciones gracias a tres triunfos. La Gloria, por su parte, ganó dos veces, empató cuatro y perdió solo una, por lo que suma 10 unidades. Su ubicación en la clasificación es la duodécima.

¿A qué hora juegan Boca vs. Instituto?

El partido entre Boca Juniors vs. Intituto por la octava jornada de la Liga Profesional Argentina se jugará este domingo 18 de marzo a las 17:00 horas de Perú. Consulta la guía de horarios para verlo en el extranjero.

México: 16:00 horas

Perú: 17:00 horas

Ecuador: 17:00 horas

Colombia: 17:00 horas

Estados Unidos: 18:00 horas (Washington DC)

Bolivia: 18:00 horas

Venezuela: 18:00 horas

Chile: 19:00 horas

Paraguay: 19:00 horas

Argentina: 19:00 horas

Uruguay: 19:00 horas

Brasil: 19:00 horas

Tras caer por la mínima con Banfield el último fin de semana, Hugo Ibarra piensa meter mano en el equipo y hacer al menos tres cambios. Habrá uno en cada línea: Marcelo Weigandt reemplazará a Luis Advíncula en el lateral derecho, Ezequiel Equi Fernández se hará cargo del círculo central por Alan Varela y Martín Payero ingresará por Óscar Romero.

Por otro lado, la Gloria, en el puesto 12 con diez unidades, viene de empatar 1-1 con Atlético Tucumán en Alta Córdoba y no pierde desde la cuarta jornada con Gimnasia en La Plata.

Para este choque, histórico teniendo en cuenta que no se enfrentan hace más de 17 años, el técnico Lucas Bovaglio sabe que no podrá contar con el expulsado Ezequiel Parnisari, tampoco con el lesionado Leonel Mosevich, y se inclinaría por Joaquín Varela en la zaga central.

Boca Juniors vs Intituto: ¿Dónde ver partido?

Revisa la lista de canales de transmisión del partido Boca Juniors vs Intitutopor la Liga Profesional Argentina, de acuerdo al país que te encuentres.

Argentina: ESPN Premium, Star+

Bolivia: Star+, ESPN

Brasil: ESPN4, NOW NET e Claro, Star+

Chile: Star+, ESPN Chile

Colombia: Star+, ESPN

Ecuador: ESPN, Star+

Internacional: Onefootball, Fanatiz International, AFA Play

México: Star+

Paraguay: Star+, ESPN

Perú: ESPN, Star+

Estados Unidos: TyC Sports Internacional, VIX+, Paramount+

Uruguay: Star+, ESPN

Venezuela: ESPN, Star+

Boca vs. Instituto: posibles alineaciones

Boca: Sergio Romero; Marcelo Weigandt, Bruno Valdéz, Nicolás Figal, Frank Fabra; Guillermo Fernández, Ezequiel Fernández, Martín Payero; Luca Langoni, Darío Benedetto y Sebastián Villa.

Instituto: Jorge Carranza; Giuliano Cerato, Joaquín Varela, Fernando Alarcón, Sebastián Corda; Gabriel Graciani, Nicolás Linares, Gastón Lódico, Braian Cuello; Santiago Rodríguez y Adrián Martínez.

Boca vs. Instituto: ¿dónde jugarán el partido?

El Estadio La Bombonera, ubicado en la ciudad de Buenos Aires, albergará el partido entre Boca Juniors vs. Instituto por la Liga Profesional Argentina. El recinto deportivo tiene una capacidad para 54,000 espectadores.

