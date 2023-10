La paciencia se acabó. El último sábado, Alianza Lima no pudo sacar adelante su partido por la penúltima fecha del Torneo Clausura -igualó 0-0 con ADT en el estadio Alejandro Villanueva-, complicando así su opción de ganar el segundo certamen de la temporada y proclamarse tricampeones nacionales sin la necesidad de jugar Play Offs. Con ello, los íntimos tendrían que esperar a un rival (Universitario de Deportes, Melgar, Sporting Cristal y ADT también pelean por el cupo) para descubrir al nuevo monarca del fútbol peruano. Sin embargo, en los alrededores de Matute no solo se habla de temas deportivos, sino también del discreto rendimiento de Christian Cueva y de la fiesta privada en la que participó el último sábado -junto a otros jugadores del primer equipo (Bryan Reyna, Carlos Zambrano, Pablo Sabbag, Aldair Rodríguez, Edison Chávez)-.

¿Qué pasó? Ocurre que el rostro del futbolista nacional fue puesto en afiches y dichas imágenes se viralizaron en horas de la mañana. En los mismos, se exige la salida del volante blanquiazul, quien está en calidad de préstamo, luego de su paso por Al Fateh en la Primera División de Arabia Saudita.

Y es que Christian Cueva no logró convertirse en ese jugador diferente que los hinchas de Alianza Lima esperaban cuando fue anunciado como refuerzo íntimo para este año, pasando por lesiones y algunos temas extradeportivos (como faltar a un entrenamiento del plantel principal, meses atrás). Cabe destacar que, desde su llegada al cuadro victoriano (en marzo del presente año), solo completó una asistencia y no ha podido anotar un solo gol.

Fanáticos de Alianza Lima exigen salida de Christian Cueva. (Foto: Twitter)

Un antecedente nada alentador

El lunes 3 de julio de 2023, Christian Cueva no se dio cita a los entrenamientos de Alianza Lima debido a que no volvió a la ciudad capital, luego de un compromiso que cumplió en Trujillo -su ciudad natal- generando el malestar del comando técnico (entonces dirigido por Guillermo Salas) y de la directiva íntima, la misma que decidió imponerle una sanción.

Incluso, este episodio ocasionó que el deportista nacional sea separado del primer equipo en las jornadas siguientes, poniendo en duda la extensión de su vínculo laboral con los de La Victoria, el cual acababa a mediados de año. Superado el impase, ‘Aladino’ logró recuperar la confianza de los directivos, lo que le permitió seguir en el club hasta el presente.

Sin embargo, el último fin de semana fue visto en una fiesta junto a otros de sus compañeros de Alianza Lima, poniendo la gota que rebalsó el vaso y que generó el rechazo de la fanaticada que recibió con aplausos su llegada y que, hoy, solo desea que sea apartado del primer equipo antes de la definición del título nacional.

Este fue el comunicado que confirmó sanción administrativa a Christian Cueva en julio de 2023. (Imagen: Alianza Lima)

Un presente que también se lamenta en la Selección Peruana

No es un secreto que Christian Cueva fue uno de los jugadores más desequilibrantes y determinantes de la Selección Peruana, en los últimos años. Incluso, fue esa manija necesaria del equipo de Ricardo Gareca que logró meterse en el Mundial de Rusia 2018 y, de paso, alcanzar su boleto para el repechaje intercontinental para Qatar 2022.

Sin embargo, el rendimiento del futbolista no volvió a ser el mismo y, tras la salida del ‘Tigre’ del combinado blanquirrojo, el volante de Alianza Lima comenzó a perder terreno en el universo de jugadores que ahora maneja Juan Reynoso. Con su complicado presente en Matute, la opción de ver a aquel Christian Cueva que nos endulzó con su ‘chocolate’ con la franja sobre el pecho, se siente -cada vez- más lejana. Más aún con el futuro incierto que tendrá que afrontar y que complicará su permanencia en La Victoria.

Larriera sobre Cueva

Alianza Lima no tuvo una buena presentación el último sábado en Matute y el empate ante ADT dejó disconformes a los hinchas, algo que se vio reflejado en los silbidos y cánticos tras el pitazo final. Christian Cueva fue uno de los señalados por los fanáticos ‘blanquiazules’, por lo que Mauricio Larriera fue consultado al respecto durante la conferencia de prensa post partido. El entrenador uruguayo respaldó a su futbolista y espera que pueda recuperar su mejor nivel, ya que considera que la Selección Peruana lo necesita.

‘Aladino’ ingresó por Jesús Castillo a los 60 minutos del segundo tiempo con la finalidad de darle juego al equipo en el mediocampo, buscando una mejor conexión con los delanteros para generar situaciones de gol en el arco protegido por Ignacio Barrios. No obstante, el rendimiento del ‘23′ dejó mucho que desear, lo cual se vio reflejado en el enojo de los asistentes en el estadio Alejandro Villanueva.

Por consiguiente, Larriera consideró que lo que le sucede a su futbolista es algo muy especial, pues durante la semana entrena con normalidad y se muestra muy bien. Asimismo, deseó que pueda recuperar su mejor nivel, ya que no solo Alianza Lima lo necesita, sino también la ‘Blanquirroja’. “El caso de Christian es bien particular. No logra ser el Cueva que todo el mundo conoce, pero se está entrenando, hay que seguir trabajando con él. Yo creo que el Perú lo necesita”, sostuvo.





