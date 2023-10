El pasado 2 de septiembre, la Liga Femenina 2023 coronó a Universitario de Deportes como campeón del torneo, tras vencer a Alianza Lima en la final de vuelta disputada en el estadio Monumental. Aquel partido no solo evidenció el nivel competitivo de las jugadoras, también el apoyo hacia ellas, gracias a los más de 42 mil asistentes que estuvieron en las tribunas. Sin duda, un hito en el fútbol femenino local, que con cada temporada va aumentando el número de seguidores. El apoyo de los hinchas es importante; sin embargo, hay puntos aún por mejorar, en especial, con las futbolistas.

En los próximos días se espera la autorización del Poder Judicial para que se lleve a cabo un juicio oral entre las futbolistas de Sporting Victoria y los directivos del club. ¿El motivo? Las futbolistas exigen la renovación del consejo directivo de la institución, debido a malos manejos internos, no solo por la falta de pago de sus sueldos, sino también por situaciones de hostigamiento y acoso. Así lo dieron a conocer las propias futbolistas a través de las redes sociales.

A través de una publicación en Facebook, Linda Espinoza, jugadora del plantel loretano, acusó directamente al técnico Víctor Hugo Ríos (hijo del presidente del club) de haber sometido a ella y sus compañeras a “abuso psicológico y constantes amenazas de sacarnos del equipo si hablábamos”. Por su parte, Zully Vela en la misma publicación acusó al DT de negarles ir a la selección peruana: “nos llamaron como cinco veces a microciclos y el señor Víctor Hugo no nos hizo saber nada”.

Un grupo de jugadoras de Sporting Victoria han solicitado el cambio de DT y directiva del club, debido a casos de hostigamiento y acoso hacia ellas. (Foto: Facebook)

¿Por qué las jugadoras deben de recurrir a las redes sociales? ¿No hay canales oficiales o no se conoce de estos, para hacer denuncias de este tipo? Depor conversó con representantes de los clubes Universitario de Deportes, FBC Melgar y Carlos A. Mannucci, así como con una futbolista de Sporting Cristal, sobre este y otros puntos que se deben mejorar en la organización de la Liga Femenina.

El acoso, un problema a erradicar

Acosar significa “apremiar de forma insistente a alguien con molestias o requerimientos”, de acuerdo con la Real Academia Española. En el ámbito laboral, implica “someter a un empleado a presión psicológica para provocar su marginación”, pero a veces ese acoso puede infringirse con el “objeto de aprovecharse sexualmente de una persona, frecuentemente abusando de una posición de superioridad”.

En el caso de Sporting Victoria, las jugadoras han denunciado maltrato y marginación, pero ellas no han sido las únicas que han sido sometidas a estas situaciones. El pasado 13 de abril, la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Abancay sentenció a Everson Inca Paullo, ex DT del club Real Apurímac (que iba a jugar la Liga Femenina en el 2022), a 35 años de cárcel por abusar sexualmente de tres menores y de realizar tocamientos indebidos a otras cuatro adolescentes más, en los camerinos y baños del estadio Maucacalle y Condebamba.

A inicios del 2022, a través de las redes sociales de la Selección Peruana se publicaron imágenes de las jugadoras Sub-19 en una práctica más del equipo. Inmediatamente, cientos de comentarios se empezaron a viralizar, respecto al físico de las futbolistas, aún siendo menores de edad. “Si hay foto, hay video”, “Sería bueno que dejen el Instagram de la minita” y “Si ella no juega de titular, no quiero ver ningún partido”, fueron algunas de las frases misóginas que se leyeron y que también despertaron el enojo de jugadoras, entrenadores y más, quienes solo pedían respeto hacia ellas. ¿Qué corresponde hacer en estos casos?

Información y canal de denuncia

De acuerdo con el jefe del equipo femenino de Universitario, Renato Flores, este problema pasa por lo cultural. “Hoy y siempre se han dado casos de acoso hacia la mujer. La FPF puede hacer una campaña interna o dar sanciones, para de alguna manera minimizar los riesgos de que se repitan estos hechos, pero de controlarlo y erradicarlo, creería que va más por un tema más cultural”. Eso sí, enfatizó que debería haber una “comisión o un organismo que se encargue de proteger la integridad de las futbolistas”.

En tanto, la coordinadora del equipo femenino de Melgar, Lucy Rodríguez, considera necesario que “a nivel de la FPF, liga, torneo de ascenso y juveniles se deben dar capacitaciones a los entrenadores y se debe supervisar a los comandos técnicos para que puedan también ellos detectar los casos de acoso, no solo ejercido por trabajadores del club, también en la interna de las chicas. Sería importante que pasen por evaluaciones, capacitaciones y cursos para saber cuándo la situación se sale de control, además de dar los canales de ayuda en los reglamentos, no solo de la Liga (como un código de Ética), también en cada club”.

Mesa de partes virtual de la FPF. (Foto: FPF)

En el reglamento de la Liga Femenina 2023 se da a conocer como canales de denuncia la mesa de partes virtual de la FPF y el correo oficialdeintegridad@fpf.org.pe , según el artículo 85°; no obstante, dichas vías son especificadas para notificar “cualquier caso o situación de sospecha, tentativa o acto de fraude o manipulación de partido o de la competición”. No se habla de acoso, hostigamiento u otro similar en los 137 artículos que tiene el documento. Tampoco hay un código de ética de la liga que mencione dicho tema.

Consultamos con la FPF y nos señalaron que hay es un compromiso de ética que firma cada institución al inicio de cada temporada, pero no detallaron si dicho documento posee responsabilidad legal. En última instancia, precisaron que los que podrían recoger dichas denuncias sería la asociación de futbolistas (SAFAP), a través de Adriana Dávila como representante, pero solo los casos de índole deportivo se derivan a la FPF. No hay charlas de prevención, no hay información adicional y menos una vía de comunicación directa. Entonces, ¿cómo las jugadoras van a saber a dónde recurrir?

“ Si la Federación no se entera de las situaciones de acoso, quiere decir que no se está realizando un trabajo de fiscalización o el velar por la integridad de las futbolistas de cada club. La FPF es el ente máximo del fútbol femenino y, por ende, debe tener ojos en todos lados y hacer un seguimiento de cada equipo”, precisó Milagros Loayza, coordinadora del equipo femenino de Carlos A. Mannucci. Los canales de denuncia que se conocen en el país para reportar hechos de violencia hacia la mujer son la Línea 100 y el Chat 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, donde se puede recibir apoyo y orientación en estos casos.

Casos fuera del Perú

Ante la inactividad de la FPF, la pregunta cae por sí sola: ¿Es responsabilidad de la Federación velar por prevenir y tener protocolos de acción ante situaciones de acoso dentro de los clubes? En busca de respuestas, se pudo hallar casos concretos donde sí se tomó en serio este problema. Luego de lo ocurrido a Jenni Hermoso y el beso inapropiado que recibió del ex presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, tras ganar la Copa Mundial de Fútbol Femenino 2023, era necesario reconocer que se debía tener protocolos ante situaciones de vulneración.

Tras lo ocurrido en la premiación en la final de la Copa Mundial de Fútbol Femenino 2023, miles de mujeres salieron a protestar en respaldo de Jenni Hermoso. (Foto: OSCAR DEL POZO / AFP)

Precisamente, este año la RFEF publicó el Protocolo de actuación frente a la violencia sexual, donde determinan qué hacer, los canales de contacto, el formulario que tienen a disposición, las acciones de prevención que realiza el ente deportivo y sus aliados estatales para que se investigue, castigue y se le brinde atención a las víctimas. La Federación Mexicana de Fútbol también sacó su protocolo modelo que busca prevenir y sancionar casos de acoso en la Liga MX Femenina. Dicho documento se elaboró en colaboración con Somos Versus, Christian Gruenberg y la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana de México.

“Se contempla la necesidad de contar con la normativa interna precisa para poder operar en las mejores condiciones y brindar un ambiente de prevención, seguridad y actuación, mediante la creación de un Protocolo modelo. Por ello, es necesario visibilizar y reconocer la existencia del acoso y hostigamiento sexual, y otras formas de discriminación en el deporte”, sostiene el documento, que consta de 32 páginas. En Chile existe el Protocolo General del Ministerio del Deporte contra el Abuso sexual, Acoso sexual, Discriminación y Maltrato en la actividad deportiva nacional, publicado el 21 de setiembre del 2020 y que “está constituido por principios y normas que se dirigen a la prevención y sanción de las conductas vulneratorias, estableciendo para ello un conjunto de obligaciones que las organizaciones deportivas, sus directorios, y sus integrantes deben cumplir”.

Otros temas por mejorar

El manejo de las denuncias no es lo único a mejorar para la siguiente temporada. Además de los horarios, mejores estadios, incrementos de partidos transmitidos y mayores beneficios a las jugadoras, es necesario hacer hincapié en la falta de comunicación, respecto a los planes de profesionalización que se quiere dar en los próximos años. La FPF ya tiene una estrategia para que al 2027 el 100 % de las futbolistas cuenten con un contrato profesional; sin embargo, al consultar a las jugadoras, dicho plan no es de conocimiento de ellas.

Solo Alianza Lima y Universitario tienen un grupo de sus futbolistas inscritas como profesionales en la Liga Femenina 2023. Los demás han negociado contratos, ya sea en planilla o por RH para que ellas puedan jugar. (Foto: Leonardo Fernández / GEC)

“A nosotros no nos llegó esa información, pero se debería implementar y que los clubes y sus jugadoras estén enterados al 100 %, porque de repente existe el plan, pero no lo conocemos”, indicó Piarelli Valdivia, arquera de Mannucci. Por su parte, Camila Perochena, goleadora del ‘Dominó’, agregó “la profesionalización es un tema importante, porque eso hace que tus jugadoras se dediquen por completo al fútbol, cosa que no pasa. Hay un estudio de la PUCP que indican que solo el 13 % de las jugadoras que hay en el país tienen un contrato en planilla, el resto no”.

Si bien en el reglamento no se tiene contemplado este plan de profesionalización, sí se especifica que los clubes pueden contratar jugadoras profesionales. Esto implica que tengan los beneficios de ley, así como un pago adecuado como deportista, aunque este puede variar por trayectoria y rendimiento. Alianza Lima fue el primer club que anunció la firma de contratos profesionales con un grupo de sus futbolistas en el 2022, este año lo implementó Universitario. Sporting Cristal ya tiene en marcha un plan, el mismo que sus jugadoras ya conocen. “La mayoría sabemos que el próximo año se tendrían que profesionalizar no a todas, pero sí a algunas jugadoras”, indicó Karen López, capitana del elenco rimense. Aún hay mucho por trabajar en el fútbol femenino.





