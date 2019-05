Claudio Pizarro: "Una cosa que me falta en el fútbol es ser campeón con Alianza Lima"

Mucho se especula sobre el regreso de Claudio Pizarro al fútbol peruano, sin embargo, el delantero aún no define su futuro. Por el momento, el 'Bombardero de los Andes' sigue jugando en Alemania, pero no descarta darse una oportunidad con Alianza Lima.

Claudio Pizarro confiesa que físicamente se siente en óptimas condiciones de seguir con su carrera y que aún no tiene en mente retirarse del fútbol.

"Si pudiera, nunca dejaría el fútbol. Y sin embargo, eventualmente tendrá que suceder. Esta historia eventualmente llegará a su fin, lo sé. Pero por ahora: me siento bien. El final llegará cuando mi cuerpo me diga: ahora ya no es suficiente para competir. (...) Me siento muy bien Tengo la idea en mente de jugar un año más. Pero tengo que hablar con los responsables aquí en el club, qué planes tienen", reveló Claudio Pizarro a Mein Werder.

Asimismo, Claudio Pizarro fue consultado sobre la posibilidad de volver a vestir la camiseta de Alianza Lima. El 'Bombardero de los Andes' expresó sus deseos de ser campeón con el club íntimo y no le cierra las puertas a su llegada.

"Una cosa que aún me falta en el fútbol es ser campeón en Perú. Alianza ganó tantos títulos, pero en los dos años que estuve jugando como profesional, no nos convertimos en campeones, Esa es una de las posibilidades que aún tengo en mente. Alianza es una puerta que mantengo abierta. Es una posibilidad. Pero ahora todo se trata de Werder Bremen", confesó el delantero peruano.

