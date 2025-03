El Torneo Apertura 2025 seguirá su curso con la emoción de una nueva edición del clásico del fútbol peruano. Este viernes, la Liga 1 ha confirmado la programación de la séptima fecha, que tiene como plato fuerte uno de los duelos más vibrantes y cargados de historia en nuestro país. Es por supuesto, el compromiso entre Alianza Lima y Universitario de Deportes que ya se ha confirmado, el día y la hora de tal grande evento que podría definir diferencias en la tabla de posiciones. Además, Sporting Cristal tendrá que visitar a UTC en Cajamarca, mientras que FBC Melgar esperará a ADT en Arequipa. Con cada equipo buscando sumar puntos decisivos, esta jornada se perfila como una de las más emocionantes del campeonato. ¿Te la piensas perder?

La para de las Eliminatorias nos ha privado de fútbol peruano en los últimos dos fines de semana. Por eso, muchos hinchas ya extrañan volver a ver en actividad a sus equipos favoritos. Faltan pocos días para que la Liga 1 vuelva a tener acción con la Fecha 6, pero también falta poco para vivir uno de los encuentros más atractivos del fútbol nacional: el clásico peruano a desarrollarse en la jornada 7.

El torneo arrancará el viernes 4 de abril con dos duelos. Los dos recién ascendidos, Deportivo Binacional y Ayacucho FC se enfrentarán en el Estadio Guillermo Briceño de Juliaca, mientras que Sport Huancayo hará lo propio, a horas de la noche, a Deportivo Garcilaso.

El sábado 5 de abril, por su parte, además del esperado choque entre Atético Grau y Cienciano a las 10:00 a.m. (algo inusual de los partidos que se juegan en Sullana), también se jugará el partido entre Melgar y ADT en el Monumental de la UNSA. Sin embargo, el plato fuerte de esta fecha se vivirá en la capital, cuando en Matute se reúnan los eternos e históricos rivales del fútbol peruano.

Finalmente, la fecha 7 cerrará el domingo 6 de abril con Cusco FC recibiendo a Juan Pablo II y Sport Boys enfrentando a Los Chankas de vuelta en el Estadio Miguel Grau del Callao. En el penúltimo duelo del día, UTC recibirá a Sporting Cristal en Estadio Germán Contreras Jara y, para cerrar la jornada, Alianza Universidad de Huánuco se medirá ante Comerciantes Unidos.

Esta es la programación de la fecha 7 del Torneo Apertura 2025 de la Liga 1 (Foto: @Liga1TeApuesto).





Con varios duelos clave, pero sobretodo con el superclásico peruano, esta fecha del Torneo Apertura se presenta como una de las más emocionantes hasta el momento. Los equipos están listos para darlo todo en la cancha, y los hinchas esperan vibrar con cada gol y cada jugada decisiva. ¡El fútbol peruano sigue encendiendo pasiones y tú no puedes quedarte fuera!





¿En qué canales ver la fecha 7 de la Liga 1?

Como se sabe, los dos únicos equipos que transmiten sus partidos por GOLPERU son Universitario y Sport Boys. Esto quiere decir que solo los encuentros que tengan a los ‘Cremas’ y ‘Rosados’ como locales serán televisados por dicha señal, disponible en los canales 14 y 714 HD de Movistar TV, además de su alternativa de streaming en la plataforma de Movistar TV App (antes Movistar Play).

En este sentido, el resto de compromisos serán transmitidos por L1 MAX, canal disponible en la parrilla de DirecTV, Claro TV y Best Cable, además de su versión digital en L1 Play, DGO, Zapping y Fanatiz. Un dato no menor es que el único equipo que no jugará esta jornada es Cienciano, ya que, como se recuerda, tenemos 19 clubes en el campeonato, por lo que uno debe descansar por fecha.





