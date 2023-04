No quiso arriesgar y terminó su carrera en el ‘Viejo Continente’. Claudio Pizarro es uno de los últimos referentes internacionales del fútbol peruano y de Alianza Lima, club que esperaba que el ‘Bombardero de los Andes’ cuelgue los botines vistiendo la camiseta blanquiazul, cosa que no se pudo dar, a pesar de la intención de los íntimos por fichar al ahora exdelantero.

Y es que uno de los goleadores extranjeros más reconocidos de la Bundesliga priorizó su tranquilidad emocional y los objetivos deportivos que podía tener con Werder Bremen, escuadra a la que defendió hasta su último encuentro oficial.

“Me puse a pensar (cuando surge la posibilidad de volver al equipo de La victoria) si es que iba a Alianza Lima, pero dije que mejor no porque ¿para qué, para hacer un papelón y no divertirme? No me dije, mejor no”, sostuvo el exdelantero en ‘La Fe del Cuto’.

Cabe destacar que Pizarro dejó abierta la opción de tener un partido de despedida en Alianza Lima, el mismo que fue bien visto por la directiva blanquiazul, donde pusieron a disposición el estadio Alejandro Villanueva para cumplir el sueño del exatacante peruano.

La agenda de Alianza Lima para la Copa Libertadores

En Alianza Lima no descuidan ningún detalle. Si bien en la mente de Guillermo Salas por ahora solo está el cotejo de este sábado ante Cantolao, alrededor de su grupo de trabajo hay gente que analiza al detalle los próximos desafíos de los íntimos. ¿Por ejemplo? Libertad de Paraguay, por la fecha 2 de la Copa Libertadores. A partir de ello, en La Victoria ya tienen lista la agenda para el viaje a Asunción.

Depor conoció que la delegación partirá a Paraguay este miércoles (2 p.m.). Cabe señalar que el partido frente a Libertad está pactado para el día jueves a las 9 p.m. Tras el segundo reto en la Copa, la escuadra de ‘Chicho’ estará regresando a nuestro país el viernes 21 (2 a.m.).





