Colectivo Down Perú anunció el inicio de su campaña de recaudación de fondos con miras a la Copa América 2023 de Futsal Down, la misma que se llevará a cabo del 15 al 27 de noviembre, en Brasil. Además, indicaron que, en las próximas semanas, se dará inicio a la Liga de Futsal Down.

Los representantes indican que la meta es recaudar 30 mil dólares para cubrir los gastos de la participación blanquirroja en la próxima edición del certamen continental y para solventar a los deportistas que nos representarán en diferentes competencias, durante el año.

Por ello, el apoyo de la empresa privada será clave, ya que no solo se busca la presencia de la Selección Peruana de Futsal Down en la Copa América de Brasil en 2023, sino también promover la inclusión de las personas con síndrome de Down en el deporte.

Es importante destacar que, aunque la Federación Deportiva Peruana de Personas con Síndrome de Down ha sido reconocida oficialmente por el IPD, los presupuestos para este tipo de iniciativas se harán efectivos a partir del próximo año.

¿Cómo apoyar a la Selección Peruana de Futsal Down?

La contribución de la hinchada nacional será fundamental para que nuestros deportistas puedan seguir desarrollando sus habilidades y puedan representar al Perú en eventos internacionales. Para obtener más información, pueden comunicarse con nosotros a través de nuestras redes sociales: Colectivo Down Perú y/o Futsal Down Perú.





Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.