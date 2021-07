Paolo Hurtado no deja de recibir ofertas. Si bien es conocido el interés de Alianza Lima por contar nuevamente con uno de sus canteranos, otro club peruano se suma a la pelea para así contar con él en la Fase 2. Se trata de Cusco FC, el cual ha manifestado con firmeza su deseo de tenerlo entre sus filas.

Así lo dio a conocer Claudio Vivas, nuevo DT del elenco imperial, quien ratificó sus ganas de poder dirigirlo en la Liga 1. “Existe el deseo de contar con Paolo Hurtado, la realidad es que no hemos avanzado mucho, pero nuestro interés de contar con Paolo Hurtado es muy grande y es el deseo de todo el club”, sostuvo.

Durante la conferencia de prensa, el estratega argentino admitió que, pese al poco avance que han tenido, no desistirán de conta con el volante nacional para lo que resta de la temporada y más: “No es algo sencillo, pero no hay que abandonar la lucha y hay que ver si podemos incorporarlo”.

Paolo Hurtado fue fichado en febrero de este año el Lokomotiv Plovdiv de Bulgaria; sin embargo, tras la pérdida de su madre en abril el mediocampista optó por rescindir su contrato y retornar a Perú para estar con su familia. Con ello a cuestas, el jugador ha buscado regresar al fútbol y sigue analizando ofertas en el extranjero.

Alianza Lima también compite con dichas ofertas. Sin embargo, su ventaja ante sus competidores es el cariño que guarda el ‘caballito’ por los colores del elenco victoriano, club que lo catapultó en su carrera y le ayudó de vitrina para ser visto por otros equipos del mundo y así migrar.

El paso del ‘Caballito’ por el Lokomotiv fue bastante accidentado. Tuvo que esperar varias semanas para debutar, ya que hubo una demora con sus papeles. Después, en su segunda presentación, sufrió una expulsión por tres fechas tras estar involucrado en una gresca. Además, solo registró 50 minutos en dos partidos y no llegó a ser titular en ningún cotejo.





