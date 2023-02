El primer ‘walkover’ fue el partido que abrió el telón del campeonato el viernes 3 de febrero: Cusco FC no se presentó y perdió 3-0 contra Sport Huancayo. Le siguieron el sábado Melgar (3-0 contra Atlético Grau), Cienciano (3-0 contra UTC) y Binacional (3-0 contra Deportivo Garcilaso); el domingo fue turno de Alianza Lima (3-0 contra Sporting Cristal); y este martes, de Municipal (3-0 contra Mannucci).

Y aunque la FPF ya advirtió que el equipo que conceda un segundo ‘W.O’ descenderá de forma automática, aún no hay una solución al problema. Con la cuarta fecha cada vez más cerca, comienza este viernes, media docena de clubes se encuentra en riesgo de bajar a la Liga 2. A raíz de ello, en Depor queremos explicarte cómo así se llegaron a darse estos seis ‘walkovers’ en el fútbol peruano.

El problema de fondo

Para nadie es un secreto que los contratos por los derechos de televisión son el problema principal entre los clubes implicados y la FPF, pero, ¿cómo empezó todo? Todo comenzó en 2013, cuando los clubes de Primera División llegaron a un acuerdo contractual con el Consorcio Fútbol Perú (CFP) para la transmisión de sus partidos de manera exclusivo. Esto con el aval de la FPF, que le cedía la titularidad de los derechos audiovisuales a los propios clubes.

Luego de varios años de este modelo de contrato, la FIFA le comunicó a la FPF que debía asumir nuevamente la organización de la Liga 1 y con ello retomar los derechos de TV, de los cuales era propietario original. En 2021, se aprobaron los nuevos estatutos de la FPF, con visto bueno del máximo ente del fútbol, en el que señalaban que la FPF era la dueña originaria de los derechos de televisación de la Liga 1. Esto implicaba que a partir del término de los contratos con el Consorcio, la FPF tenía que retomar la titularidad de los derechos de TV para comercializarlos de acuerdo a su criterio.

El año pasado, el problema estalló luego de varios meses de información a los clubes sobre la recuperación de los derechos de TV por parte de la FPF y sabiendo que la gran mayoría finalizaba su contrato con el Consorcio en diciembre del 2022. La FPF inició el proceso de licitación en Chile para los operadores interesados en transmitir los partido de la Liga 1. Los clubes alzaron su voz de protesta debido a que no se hizo en Perú y sin transparencia.

Sin embargo, el máximo ente del fútbol peruano alegó que “llevar un proceso a una sede internacional tenía como objetivo perseguir la neutralidad y objetividad que el caso requería”. La respuesta de clubes, como Alianza Lima, Universitario y Cienciano, no se hizo esperar, pues mostraron su preocupación por el proceso de licitación de los derechos de TV que la FPF ya había iniciado. Los equipos actuaron así luego de que el Consorcio les remitiera una carta exigiéndoles que cumplan con sus obligaciones contractuales, entre ellas la ‘cláusula de preferencia’, la cual obligaba a los clubes a darle prioridad al actual operador para renovar su vínculo de manera preferencial.

En medio de ese problema, la FPF anunció en agosto el acuerdo con 1190 Sports, empresa que iba a ser la nueva encargada de comercializar los derechos de TV de la Liga 1. De inmediato, Alianza Lima, Universitario, Melgar, Binacional, Cienciano, Cusco FC, Municipal y Sport Boys sacaron un comunicado exigiéndole a la FPF dará conocer los documentos que sustentes el proceso de licitación con la empresa en mención, a fin de asegurarse que las etapas establecidas se hayan cumplido.

La respuesta de la FPF nunca llegó y cinco clubes, al no sentirse seguros ni confiados con 1190 Sports, decidieron renovar su contrato con el Consorcio. La FPF respondió llevando la disputa de los derechos de TV a la justicia ordinaria, done ganó la primera batalla. El Séptimo Juzgado Comercial de Lima emitió una medida cautelar a favor de la federación y en contra del Consorcio, ordenando la suspensión de los nuevos contratos por derechos de televisión hasta finalizar dicho proceso.

Con esto, los contratos firmados por los ‘blanquiazules’, ‘rojinegros’ y demás cuadros con el Consorcio quedaban sin efecto, siempre y cuando hayan sido firmados después de finalizado el acuerdo del 2022. La FPF aseguró que sí respetaría los vínculos con la ‘U’, Boys, ‘Muni’ y Mannucci, pues fueron firmados antes de la aprobación de los nuevos estatutos. Esta medida cautelar llevó a una decisión tajante de los clubes implicados: en vista de que no podían ser televisados sus partidos mediante el Consorcio, amenazaron en no participar de la Liga 1, sino la FPF no levantaba la medida cautelar.

Hasta antes del inicio de la Fecha 3 de la Liga 1, eran ocho los equipos que no se iban a presentar a jugar. Sin embargo, a pocos días, Jean Ferrari, administrador de Universitario, confirmó que los ‘cremas’ sí iban a jugar su partido, pues la aclaración de la medida cautelar aplicaba a los contratos firmados después del fin del vínculo en 2022, la ‘U’ había firmado su acuerdo con el Consorcio mucho antes, por lo que no estaba directamente envuelto en el problema, por lo que decidieron competir. Lo mismo hizo Sport Boys, quedando solo a seis clubes en contra de la medida de la FPF.

¿Cómo se dieron los walkovers?

El primer partido que iba a abrir el torneo era el de Cusco FC contra Sport Huancayo en el estadio Inca Garcilazo de la Vega en Cusco. En medio de las protesta sociales que atraviesa el país, el Gobierno le dio luz verde a la FPF para celebrar el campeonato sin público, pero el ‘telón’ no se inauguró como muchos esperaban. Cusco FC, que regresaba a la Liga 1 y era parte de los clubes en contra de la medida de la FPF, cumplió con su palabra y no se presentó en el campo.

Llegada la hora pactada (3:30 pm) para el inicio del encuentro deportivo entre el ‘Rojo Matador’ y los ‘imperiales’, los jugadores de la visita se presentaron en el campo de juego junto al comisario del partido, Carlos Alvarado, y la terna arbitral encabezada por Jesús Castañeda. Las autoridades esperaron los 10 minutos que estipulan en el protocolo y al no presentarse Cusco FC fueron declarados perdedores por abandono y un marcador en contra de 3-0.

“Son situaciones muy complicadas que nos toca vivir, pero hay que afrontarlas. No podemos dar marcha atrás, hay temas de autoridades y dirigentes que uno no puede opinar. En lo que nosotros compete, nos hemos presentado, estamos aquí, nos han tratado bien, no hubo ningún tipo de problema. A seguir con la planificación que nos toca”, declaró Mifflin Bermúdez, técnico de Sport Huancayo.

El mismo final y procedimiento ocurrió en otros cinco campos de juego. En Bernal, Atlético Grau esperó 10 minutos a que Melgar se presente, pero esto no ocurrió y se declaró ‘walkover’. Por otro lado, en el estadio Héroes de San Ramón, UTC aguardó la llegada de los jugadores de Cienciano, pero al igual que Cusco FC y Melgar, esto no sucedió y se declaró otro ‘W.O’.

Eso sí, el ‘Papá', al formar parte de los clubes en contra de la medida de la FPF, no viajó a Cajamarca, pero sí lo hizo a Lima para disputar con Alianza Lima ese mismo día un amistoso en Matute, para no perder ritmo de competencia. El domingo, los ‘íntimos’ no se presentaron en el estadio Alberto Gallardo y cayeron 3-0 contra Cristal por ‘walkover’.

A raíz de ello, los ‘íntimos’ se pronunciaron por su ausencia en la Liga 1, exponiendo los problemas que tienen entorno al campeonato. Y es que un segundo ‘W.O’ los condenaría al descenso inmediato; pero si piensan presentarse en la siguiente fecha, se enfrentarían a una demanda de 70 millones de dólares impuesta por el Consorcio debido a la ”cláusula de renovación preferente”.

Por otro lado, y en el último partido de la fecha 3, Municipal tampoco se presentó ante Mannucci. A pesar de que el cuadro ‘edil’ había estado meditando retroceder y sí presentarse a su partido (como lo hizo Sport Boys), finalmente se mantuvieron en su palabra, aunque por decisión de los propios jugadores. Y es que, debido a la deuda pendiente que tienen con la administración, el plantel acordó no jugar hasta que se generen el pago de los meses adeudados.

Consecuencias del ‘W.O’

Con el primer ‘walkover’ de los seis equipos implicados (Cusco FC, Binacional, Cienciano, Melgar, Alianza Lima y Municipal), cada uno de ellos está ahora en riesgo de descender a la Liga 2, si no se presentan a jugar en la fecha 4. Según el artículo 116, “si un club incumple la programación omitiendo presentarse a jugar en dos fechas, sean consecutivas o alternas, descenderá automática a la categoría inferior inmediata, perderá por walkover, sus partidos restantes y los puntos correspondientes, adjudicándose el marcador de 3-0 en favor de sus rivales.”.

No solo eso, ya cada club que sufrió el primer ‘W.O’ deberá pagar una multa a de 148 500 soles (30 UIT). De no presentarse en la siguiente fecha, los equipos no solo descenderían, sino que el monto que tendrían que pagar aumentará, pasaría de 30 UIT a 50 UIT, lo que equivale a 247 500 soles, cuantiosa suma de dinero que saldría de las arcas de cada institución implicada en los ‘walkovers’.

Si el descenso inmediato y una multa importante fuera poco, el castigo para los clubes que acumulen dos fechas sin jugar, no termina ahí. De acuerdo al artículo 117 del torneo, si algún equipo desciende por ‘walkover’ no podrá retornar a la Liga 1 en los próximos tres años; es decir, recién en 2027 podrían volver a jugar en Primera División.

“El club que pierda la categoría quedará impedido de retornar a la Liga1 durante los siguientes tres (3) años. Su retorno a la Liga1 queda supeditado, además, al pago previo de las multas pendientes, al cumplimiento de las sanciones impuestas, así como lograr nuevamente el derecho al ascenso de acuerdo con las disposiciones vigentes sobre el particular por parte de la FPF”, señala el artículo.

