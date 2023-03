Una victoria así de sufrida en una complicada plaza como el Municipal de Bernal en Piura era lo que necesitaba Alianza Lima para retomar la senda del triunfo tras la reciente caída en Huancayo y seguir peleando el Apertura de la Liga 1. Eso sí, todo empezó muy cuesta arriba para los dirigidos del ‘Chicho’ Salas, un gol de Atlético Grau antes de los 15′(Osling Mora) y dos lesionados (Christian Cueva y Yordi Vílchez) en media hora de partido hacían presagiar un nuevo traspié. Sin embargo, los íntimos tuvieron personalidad, los nombres importantes aparecieron para ponerse el equipo al hombro y lograr remontar un marcador que en un inicio parecía muy complicado. Con goles de Gabi Costa y Franco Zanellato y una actuación soberbia de Ángelo Campos, los blanquiazules le dieron vuelta al resultado, se trajeron los tres puntos a La Victoria e igualaron con 15 puntos a Universitario y Sporting Cristal.

La vuelta de Campos

Cuando arrancó el campeonato, el técnico aliancista le dio la confianza a Franco Saravia por encima de Ángelo Campos para pararse bajo los tres palos. El joven arquero de 23 años venía respondiendo bien en los partidos; mientras que al ‘1′ le tocaba alentar a su compañero desde el banquillo. La fecha pasada, Saravia cometió un error que costó el gol de Sport Huancayo y la posterior derrota íntima.

En Piura, ‘Chicho’ optó por poner a Campos y el exarquero de la selección Sub 20 no desaprovechó la oportunidad. En su vuelta al titularato, el ‘1′ blanquiazul se paró firme en el arco con hasta cuatro atajadas claves. Si bien no pudo hacer mucho ante el remate que acabó en gol de Osling Mora, en las siguientes llegadas de Grau, ‘Tex Tex’ sí respondió para evitar una nueva caída.

Incluso, Ángelo Campos atajó un penal en el segundo tiempo, redondeando su buena actuación. A los 73′, Bandeira se perfiló desde los doce pasos, sacó un remate direccionado, pero el arquero de Alianza adivinó hacia donde iba y se fue hacia su lado izquierdo para tapar el penal y evitar el 2-2. De acuerdo a la calificación de Sofascore, recibió un puntaje de 7.4, siendo uno de los pilares del partido en Bernal.

Costa, fundamental

Llegó esta temporada como uno de los fichajes más importantes para Alianza Lima y hasta el momento viene demostrando todo su nivel. Gabriel Costa volvió a La Victoria con el fin de sacarlos tricampeón y por ahora su contribución es clave para los íntimos. ‘Gabi’, al igual que en otros encuentros, se puso el equipo al hombro cuando el partido se ponía cuesta arriba, con dos jugadores lesionados (Cueva y Vílchez) y un gol en contra. Apareció esta vez convirtiendo el gol de la igualdad.

Luego del 1-0 en contra, Alianza no la pasaba bien, no había llegado al arco ni disparado un solo remate, pero la asociación Costa-Chávez dio frutos antes de ir al descanso. A los 34′, y luego de una conexión entre ambos, el lateral derecho de Alianza se metió al área y lo tocaron abajo para que el árbitro marque penal a favor de los íntimos.

Dos minutos después, el exjugador de la selección peruana se paró desde los doce pasos y lanzó un remate a un lado para vencer a Raúl Fernández. Costa con ello convirtió su tercer tanto en seis partidos en el campeonato y además suma una asistencia. Según Sofascore, el uruguayo nacionalizado peruano fue el jugador de partido con un puntaje de 7.6. Dio tres pases claves, tiró dos remates a puertas, ganó ocho duelos de 13 y completó cuatro regates de nueve intentos.

Plantel amplio

Si hay algo que caracteriza a esta versión 2023 de Alianza Lima es la amplitud de su plantel. Con el objetivo de buscar el tricampeonato y hacer una buena Copa Libertadores, se reforzó en varias de sus líneas con refuerzos de peso, como Gabriel Costa, Christian Cueva, Carlos Zambrano, Pablo Sabbag, entre otros. Con ello, si alguno no está disponible, Guillermo Salas puede mirar el banquillo y seguir teniendo la misma jerarquía en cuanto a nombres decisivos.

Ante Grau, se volvió a demostrar el plus que tiene un plantel como Alianza. ‘Chicho’ Salas no contó con Carlos Zambrano, quien fue llamado por Juan Reynoso para los amistoso en Europa, pero no se hizo problemas y puso a Santiago García de central y a un lado a Ricardo Lagos. Mientras que por la ausencia de GIno Peruzzi por lesión, Edison Chávez volvió a recibir la confianza.

Salas volvió a poner a Jairo Concha en vez de Andrés ‘El Rifle’ Andrade en la mitad del campo y por un lado, debido a la ausencia de Bryan Reyna, entró Franco Zanelatto. No solo eso, cambió su esquema para poner detrás del punta a Christian Cueva, quien ya había tenido minutos en Huancayo. Si bien durante el encuentro ‘Aladino’ se lesionó, ‘Chicho’ miró al banco y mandó a Pablo Lavandeira; también fue baja Yordi Vílchez e hizo entrar a Pablo Míguez. Un equipo para escoger.

Bonus track: lesiones de Cueva y Vílchez

Más allá de los tres puntos y volver a reencontrarse con la victoria, ‘Chicho’ Salas tiene más de un dolor de cabeza, específicamente dos. Las lesiones de Christian Cueva y Yordi Vílchez son temas que ahora preocupan al comando técnico, esto pensando en lo que venga de Liga 1 y el debut en la Libertadores. El DT íntimo mandó a ‘Aladino’ desde el vamos en su estreno de titular con el equipo victoriano, pero no pudo tener una actuación sobresaliente, es más se fue a los 20′ de partido.

A los 4′, luego de una disputa del balón con Jeremy Rostaing, Cueva, que recibió una tarjeta amarilla, ya empezaba a quejarse de la rodilla. Y antes de los 20′, volvió a sentirse y pedir su cambio de manera explícita. Aunque intentó volver al campo, no pudo y tuvo que ser sustituido por Pablo Lavandeira. La falta de actividad y ritmo le pasó factura al volante de la selección y su estado aún es incierto. En las próximas horas podrían haber detalles sobre la gravedad de la lesión del ‘23′.

Al cierre, se conoció que le lesión se debería a un fuerte golpe y a su llegada a Lima será revisado, aunque al parecer no sería de gravedad.

Por si fuera poco, antes de los 30′, Yordi Vílchez también salió cambiado tras tener una mala caída. El defensa saltó a disputar un balón y se golpeó el tobillo al bajar. Su molestia fue inmediata y no pudo continuar en el campo, por lo que Pablo Míguez lo reemplazó, siendo otra baja sensible para ‘Chicho’, ya que el zaguero fue clave la temporada pasada. Al igual que ‘Aladino’, su estado aún es incierto.

