Alianza Lima acudió al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) con la finalidad de que se revoque la Resolución de la Comisión Disciplinaria de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) del pasado de 6 de febrero, y que el cotejo ante Sporting Cristal por la fecha 3 del Torneo Apertura, el cual fue perdido como walkover, sea reprogramado. Y que como consecuencia, se invalide la sanción de 30 UIT por no presentarse a dicho partido.

En este proceso, Alianza sostiene que el partido ante los rimenses no contaba con garantías, tras no presentar el plan de seguridad que sucede a cada partido y que se realiza con alrededor de dos semanas de anticipación. Y que además está directamente relacionado con la sede del evento: para este partido hubo un cambio de locación, puesto que inicialmente estaba programado para jugarse en el estadio Nacional, pero un día antes se determinó que se desarrollaría en el Alberto Gallardo. Para ello se basan en el artículo 49 del Reglamento de la Liga 1.

Artículo 49 del Reglamento de la Liga 1 2023.

Cabe resaltar que de ser favorable la resolución del TAS para Alianza Lima, la Federación Peruana de Fútbol y la Liga 1 no solo deberá acatar la orden que el ente internacional interponga, sino también asumir los costos arbitrales del proceso legal, el cual está valorizado en 10 mil dólares, según señala el club íntimo.

Los antecedentes

“Hemos ingresado un documento previo a la fecha 3 indicando que no se reunían las garantías y por tanto pedimos la reanudación de toda la fecha. Seguimos firmes en esa postura. Si tenemos que ir al TAS para reprogramar la fecha, iremos al TAS. No ha sido irresponsable no presentarnos en el partido”, advirtió en el mes de febrero Diego Gonzales Posada, presidente del Fondo Blanquiazul.

Alianza Lima decidió no presentarse al cotejo ante los rimenses manteniendo su postura sobre los derechos de televisión y considerando el contexto que atravesaba el país por los conflictos sociales y políticos que nos llevó a ingresar a un Estado de Emergencia, en el que se habían paralizado todos los eventos deportivos.

Los blanquiazules no fueron los únicos en no asistir a la fecha 3. Tampoco lo hicieron Melgar, Binacional, Cienciano, Cusco FC y Deportivo Municipal. Es por ello que en La Victoria, previo al partido, hicieron una primera solicitud a la Comisión Disciplinaria de la FPF pidiendo que se reprograme la jornada completa. No obstante, esta fue denegada en dos oportunidades: por la CD-FPF y por la Comisión de Apelaciones de la FPF.

Parte de la Resolución emitida por la Comisión Disciplinaria de la FPF. (Foto: Difusión)

También hubo un segundo reclamo por el walkover específico con los mismos argumentos con los que hoy asisten al TAS. Este fue rechazado, agotando todas las instancias a nivel local, siendo esta la razón por la cual Alianza terminó acudiendo al Tribunal de Arbitraje Deportivo.

Habla el especialista

Para comprender los escenarios a los que se expone Alianza Lima, Depor se comunicó con el abogado especialista en TAS, Marcelo Bee Sellares. El argentino nos comentó cuánto podría demorar este proceso. “Para que el tiempo se acorte, todas las partes -Alianza Lima, la FPF y Sporting Cristal- tendrían que aceptar el proceso acelerado. Sino, hoy los laudos del TAS, debido a la pandemia y a los requerimientos FIFA, tienen un retraso de aproximadamente año y medio” , explicó.

Asimismo, señaló que la resolución tiene que corresponder al torneo en curso por el cual se ha hecho el reclamo. Es decir, aún si la decisión del TAS sale con el Apertura culminado, la FPF y la Liga 1 tendrán que hacer los cambios por más que perjudiquen a un tercero. “Es un caso muy atípico. En el momento, habría que ver cuán afectados son los clubes en cuestión y analizar en base a los logros de cada uno si es necesario o no jugar ese partido. Depende de qué se estén jugando, un título o una clasificación a un torneo internacional ”, señaló.

Finalmente, en cuanto a la probabilidad de Alianza Lima de salir victorioso considera lo siguiente: “No conozco el caso en particular, pero es la FPF la que determina cuándo se juegan los partidos. Si el resto de partidos se disputaron, Alianza no la tendrá fácil” , sentenció.

Alianza Lima y el TAS

El 17 de marzo del 2021, el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) decidió a favor de Alianza Lima por su reclamo contra la Federación Peruana de Fútbol (FPF) y el club Carlos Stein, a quien finalmente le restaron dos puntos en la tabla acumulada, impidiendo de esta manera el descenso del club blanquiazul.

Para este proceso, Alianza alegó que la FPF solo había sancionado económicamente, y no deportivamente con la resta de puntos, al club de Chiclayo por incumplir con el pago de deudas a sus trabajadores. En tanto, la Federación tuvo que indemnizar a los íntimos con 3.000 francos suizos -unos 12 mil soles- por los honorarios legales y otros gastos del proceso judicial.

El TAS falló a favor de Alianza Lima en marzo del 2021.

