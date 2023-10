Busca el milagro de octubre. Este domingo, Alianza Lima saldrá a medirse ante Deportivo Garcilaso con la consigna de lograr los tres puntos y, a la par, esperando que los resultados en otras canchas le favorezcan. Por su parte, desde tienda íntima conocen que las chances son remotas y, por tanto, deben también poner una mirada en otros escenarios posibles: jugar finales directas o semifinales de otros rivales y finales. Por tanto, Larriera viene alistando un once que, si bien no es alternativo, sí toma ciertas precauciones: guardar a Jesús Castillo y no arriesgar a Zanelatto ni Zambrano. Por el resto, hay algunos habituales suplentes que se perfilan a tener mayor cantidad de minutos o, incluso, ir desde el arranque: Christian Cueva y Gabriel Costa. El once completo se definirá este sábado por la mañana.

El once base El entrenador uruguayo no contempla la idea de "guardar piernas" o "evitar lesiones" para este domingo ante Deportivo Garcilaso. Conoce que, antes de jugar eventuales finales, debe hacer primero su tarea: ganar. Por tanto, la columna vertebral del equipo íntimo será la misma titular que ha venido dándole buenos resultados en esta recta final del Torneo Clausura, aunque sí tendrá ciertos cambios, ya sea por obligación o por precaución. De línea en línea, el primero de los cambios es Gino Peruzzi, quien se encuentra suspendido por acumulación de tarjetas amarillas y su reemplazante será Edinson Chávez. En la zona de la defensa central, se tomará recaudo con Carlos Zambrano, quien sufrió un desgarro en el muslo y no será parte de la delegación. Su lugar será tomado por Pablo Míguez que será la pareja de centrales junto a Yordi Vílchez. Otro de los cambios se encuentra en el mediocampo, pues Jesús Castillo , volante central indiscutido del equipo, está en capilla y, de recibir una tarjeta amarilla, se perdería la primera final. Por tanto, la decisión técnica es que el futbolista no forme parte de este encuentro y sea guardado; si bien aún no se conoce si será parte o no de la delegación que viaje, la decisión es que Oswaldo Valenzuela sea el que tome su lugar en la primera línea de volantes junto a Josepmir Ballón. Más adelante, Larriera tiene la idea de que algunos habituales suplentes sumen más minutos y lleguen con más ritmo ante eventuales finales: Gabriel Costa y Christian Cueva. En el caso de Costa, es una de las opciones para ir por la banda derecha en lugar de Aldair Rodríguez, pero dicha posición todavía no se define. Mientras que, en tanto a 'Aladino', si bien también se encuentra en capilla, se quiere que sume más tiempo de competencia y tampoco se descarta que vaya desde el arranque el lugar de Jairo Concha como volante creativo. Por tanto, el once que viene perfilando Larriera para enfrentar a Deportivo Garcilaso es con Ángelo Campos; Edinson Chávez, Pablo Míguez, Yordi Vílchez, Ricardo Lagos; Josepmir Ballón, Jesús Castillo; Aldair Rodríguez (Gabriel Costa), Bryan Reyna, Jairo Concha (Christian Cueva) y Hernán Barcos. Asimismo, tanto Pablo Sabbag como Santiago García tienen amplias chances de formar parte de la delegación que viaje a Cusco este sábado a partir de las 6:00 pm. La última palabra La dirigencia íntima viene trabajando en todos los escenarios posibles. Uno de ellos, es que, al ser primeros de la tabla acumulada, deban decidir dónde arrancar las eventuales finales este 4 y 8 de noviembre. Depor pudo conocer que las partes involucradas (administración, gerencia deportiva y comando técnico) se reunirán este fin de semana en Cusco para tomar una decisión en conjunto. La intención mayoritaria es que la primera final se juegue en el estadio Alejandro Villanueva y cerrar en el estadio del rival, ya sea Universitario de Deportes, FBC Melgar o Sporting Cristal, pero se buscará un consenso formal. A su regreso a Lima, el club íntimo ya tendrá una decisión tomada.

