Las condiciones que tendría que aceptar Pablo Bengoechea para ser DT de Alianza Lima

No tenía más de 20 años, jugaba en la profesional con Montevideo Wanderers y después de un partido de 90 minutos en el estadio Parque Alfredo Víctor Viera, era capaz de ir corriendo a la terminal de buses para llegar a Rivera. No importaba aguantar, de pie, seis horas de viaje. Para Pablo Bengoechea cualquier sacrificio se recompensaba con un abrazo de Mabel. Hace cinco meses, el 'Profesor', ya con 53 años, volvió a comprar un boleto para aquella ciudad ubicada en el norte de Uruguay, pero esta vez sin retorno.

"Se me está haciendo difícil estar mucho tiempo sin ver a mi madre y se va a resolver en los próximos días porque Alianza Lima merece que le conteste a tiempo", mencionó en su momento Pablo Javier, quien más allá de cómo terminó el año -en el global, Sporting Cristal superó 7-1 a los íntimos-, nadie olvidó su registro: un título después de 11 temporadas, en 2017, y un subcampeonato, el siguiente año.

Aquí cuando le mostraron las instalaciones del club, hace dos años. El DT dirigió 100 partidos a los íntimos: ganó 47, empató 23 y perdió 30. (Foto y video: Alianza Lima).

Con su partida, su estilo 'a la uruguaya' se polarizó. Para los que estaban acostumbrados a las paredes, los tacos, las huachas y todo eso que siempre estuvo asociado al paladar del hincha blanquiazul, era un acierto traer a alguien con el perfil y, por supuesto, CV de Miguel Ángel Russo. Sin embargo, estaban -con la voz más bajita, claro- los que decían que se iba a extrañar la efectividad del tan manoseado 'pelotazo'. O sea, aprovechando la táctica fija o apelando al '9'.



Lo que se le solicitará al 'Profesor'

Ya estamos a mediados de mayo del 2019 y esos puntos de vista -aunque ya sin Russo- hoy más que nunca se discuten en La Victoria. Porque Pablo Bengoechea continúa como primera opción (sienten que como prácticamente él formó este plantel, hay menor cantidad de riesgo de que no se consigan resultados).



Ahora, el tema es saber qué le falta a la clase del 'Profesor'. La idea del club es darle mayor exposición a los menores. Otro punto a tocar será la manera en que el equipo salga a afrontar un partido; es decir, tener una variante al recurso del juego aéreo.

Depor conoció que parte de la directiva de Alianza Lima ya se encuentra en Buenos Aires (Argentina) y en breve se dará la primera reunión para encontrar a la persona que se pondrá el buzo blanquiazul. Por supuesto, la entrevista será con Pablo y se le dará a conocer lo que se busca, algo que ya se la había mencionado a finales del año pasado. Si el DT solucionaba sus temas personales, iba a continuar, pero ajustando los puntos solicitados.

Si la atmósfera no es idónea para el guía charrúa -en tienda victoriana sienten que será favorable-, se buscará a la carta 'B', que es Frank Darío Kudelka, técnico argentino que hasta hace poco estuvo al frente de la Universidad de Chile ( Melgar eliminó a su equipo en la segunda fase de Copa Libertadores) y antes en Talleres de Córdoba (fue el mismo que pidió a Óscar Vílchez, hace tres temporadas).

Sus 'alumnos' lo esperan

El 16 de setiembre del año pasado, Alianza Lima igualó 2-2 con Sporting Cristal. Uno de los tantos fue de Kevin Quevedo, el alumno que por ese entonces hacía que las canas de Pablo se pronuncien. Cuando el 'Profesor' le llamó la atención, lo hizo en público. Cuando tuvo la oportunidad de llevarlo a la dirección, tampoco tuvo reparos. Pero nunca lo jaló. Siempre le dio una oportunidad y el extremo de 21 años, por ese entonces, lo entendió.



Kevin Quevedo y su tanto ante Sporting Cristal. El delantero tiene contrato hasta fin de año.

"Va a ir mejorando para atacar y defender. Estamos conformes con lo que hizo en la cancha y con lo que hizo en los últimos días. Se está acercando a ser un gran profesional, el que todos queremos", mencionó el uruguayo. Aquel torneo, el '27' alcanzó 38 partidos, 2192 minutos, cuatro goles y cinco asistencias. Se ganó un lugar y la chance, hasta ahora, que lo miren desde afuera.



Alianza Lima: "Kevin Quevedo está más respondable y nos alegra", dijo Pablo Bengoechea. (Francisco Neyra) Quevedo sobre la llegada de Pablo Bengoechea: "Este año sí hemos hablado, sobre todo porque me estuvo yendo bien. Me dijo que siga por ese camino". (Francisco Neyra)

Por eso, cuando le consultaron al delantero sobre el posible regreso de Bengoechea, respondió (en Todo Sport): "Ojalá vuelva. Yo no tomo la decisión, pero es un técnico que aportó bastante en mi crecimiento y siempre voy a estarle agradecido". No fue el único caso: a Aldair Fuentes -que en este 2019 apenas sumó siete partidos y 404', en la Liga 1- le sacó provecho. Con el recurso del juego aéreo, su 1.91 cm. era clave. Si no aparecía bajando el esférico (como asistencia), él mismo conectaba. Para Pablo era su 'torre' favorita en su tablero de ajedrez.

Hoy tendría mayor responsabilidad. Hay apariciones como las de Mauricio Matzuda, José Gallardo o Miguel Ángel Cornejo. Si acepta lo que se pondrá sobre la mesa, Pablo estará de vuelta. Esta vez su boleto ya no sería para Rivera, sino para Lima.

